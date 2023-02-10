"Эти ракеты – вызов НАТО": Зеленский прокомментировал ракетную атаку РФ по Украине (видео)

Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии, заявил президент. Это вызов коллективной безопасности и мир должен это остановить, считает украинский лидер.

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Президент Украины Владимир Зеленский после утренней массированной ракетной атаки РФ по Украине в который раз напомнил, что мир должен остановить российскую агрессию. Об этом он сказал в своем обращении к украинскому народу после обстрелов.

"Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным! Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", — сказал украинский президент.

Он добавил, что в течение дня российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет. По меньшей мере, 60 сбили украинские силы ПВО.

Также президент еще раз поблагодарил за работу Воздушные силы Украины, зенитчиков и каждого, кто защищает Украину и ее народ.

Ранее Фокус сообщал, что сегодня, 10 февраля, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Разрушения испытали объекты энергетики в нескольких регионах. ПВО Одесской области удалось сбить 13 ракет во время массированного обстрела утром 10 февраля. В столице также работала ПВО – сбили 10 ракет.

Ночью ВС РФ терроризировали ракетами и дронами несколько городов Украины. "Прилеты" зафиксировали в Днепре, Запорожье, Харькове.

Во время массированного обстрела Украины 10 февраля взрывы раздавались в Харькове, Кривом Роге, Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой областях.