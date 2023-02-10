"Ці ракети – виклик НАТО": Зеленський прокоментував ракетну атаку РФ по Україні (відео)

Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, заявив президент. Це є викликом колективній безпеці й світ має це зупинити, вважає український лідер.

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Президент України Володимир Зеленський після ранішньої масованої ракетної атаки РФ по Україні вкотре нагадав, що світ має зупинити російську агресію. Про це він сказав у своєму зверненні до українського народу після обстрілів.

"Усі їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, є жертви. Мої співчуття рідним! Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", — сказав український президент.

Він додав, що впродовж дня російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет. Щонайменше 60 збили українські сили ППО.

Також президент вкотре подякував за роботу Повітряним силам України, зенітникам та кожному, хто захищає Україну та її народ.

Раніше Фокус повідомляв, що сьогодні, 10 лютого, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Руйнувань зазнали об'єкти енергетики у кількох регіонах. ППО Одещини вдалося збити 13 ракет під час масованого обстрілу вранці 10 лютого. У столиці також працювала ППО — збили 10 ракет.

Вночі ЗС РФ тероризували ракетами й дронами кілька міст України. "Прильоти" зафіксували у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові.

Під час масованого обстрілу України 10 лютого вибухи лунали у Харкові, Кривому Розі, Києві, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій областях.