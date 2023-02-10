"Делают специально": Игнат пояснил, зачем РФ запускает ракеты вблизи границы других стран

В Воздушных силах заверили, что украинские силы ПВО, безусловно, будут защищать граждан и себя, а также сбивать все объекты, которые угрожают гражданской инфраструктуре.

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Российские войска специально осуществляют пуски своих ракет вблизи границ смежных с Украиной стран, вынуждая украинскую ПВО их сбивать. В результате чего обломки могут падать на территории соседних государств. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Понятно, что, запуская через территорию Беларуси или Молдовы, они стараются поближе к границе пускать ракеты, чтобы отрабатывала наша система ПВО", — сказал он.

Игнат заявил, что украинские силы ПВО, безусловно, будут защищать граждан и себя, а также сбивать все объекты, которые угрожают гражданской инфраструктуре.

При этом он отметил, что обломки сбитой ракеты могут улететь на расстояние в 10 километров, падая на территории соседних государств.

"Они это прекрасно понимают и специально провоцируют на такие действия. Поэтому это еще один образ циничного российского руководства, которое совершает такие провокации", — добавил Игнат.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время массированного ракетного удара по Украине 10 февраля российские войска атаковали Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что Воздушным силам Украины удалось сбить 61 из 71 вражеских ракет, которые были выпущены утром пятницы, 10 февраля.