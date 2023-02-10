"Роблять навмисне": Ігнат пояснив, навіщо РФ запускає ракети поблизу кордону інших країн

У Повітряних силах запевнили, що українські сили ППО, безумовно, захищатимуть громадян та себе, а також збиватимуть усі об'єкти, що загрожують цивільній інфраструктурі.

Related video

Російські війська спеціально здійснюють пуски своїх ракет поблизу меж суміжних з Україною країн, змушуючи українську ППО їх збивати. Внаслідок чого уламки можуть падати на території сусідніх держав. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Зрозуміло, що запускаючи через територію Білорусі або Молдови вони намагаються ближче до кордону пускати ракети, щоб відпрацьовувала наша система ППО", — сказав він.

Ігнат заявив, що українські сили ППО, безумовно, захищатимуть громадян і себе, а також збиватимуть усі об'єкти, які загрожують цивільній інфраструктурі.

При цьому він зазначив, що уламки збитої ракети можуть відлетіти на відстань 10 кілометрів, падаючи на території сусідніх держав.

"Вони це чудово розуміють і спеціально провокують на такі дії. Тому це ще один образ цинічного російського керівництва, яке робить такі провокації", — додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час масованого ракетного удару по Україні 10 лютого російські війська атакували Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300.

Крім того, Фокус раніше інформував, що Повітряним силам України вдалося збити 61 із 71 ворожих ракет, які випустили вранці п'ятниці, 10 лютого.