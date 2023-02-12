Заставили вырыть себе могилу: пленный "вагнеровец" рассказал о войне в Украине

По словам боевика ЧВК "Вагнер", отступающих оккупантов расстреливают на месте. При этом для продолжения наступления большие потери препятствием не являются, заявил он.

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Пленные россияне из ЧВК "Вагнер" рассказали журналистам, что боевики из российской группировки несут большие потери, а отступивших расстреливают собственные сослуживцы. Об этом сообщает издание CNN.

Журналистам удалось расспросить о боевых действиях в Украине двоих заключенных, которые были приговорены к 20 годам тюрьмы за убийство и завербованы в "Вагнер" из российской колонии. По их словам, они попали в украинский плен в конце 2022 года после того, как принимали участие в Белогоровке Луганской области. Они в комментарии изданию рассказали, что из 90 находявшихся в их отряде под артиллерийским огнем погибли 60. В то же время, как говорят пленные, большие потери не стали препятствием для продолжения их наступления.

"Если одна из групп не добивается успеха, вперед идет следующая. Если она проваливается, вперед посылают третью", — говорят пленные.

Кроме того, по словам пленных, если боевики отступают, не выполнив задание, их расстреливают на месте. Один из опрошенных рассказал, как бойца ЧВК, который отказался идти в атаку, заставили вырыть себе могилу. В то же время собеседники издания заявили, что эвакуация раненых с поля боя не обеспечивается — они вынуждены покидать позиции своими силами.

Пленники заявили, что вербовку в их колонии осуществлял лично основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, обещая помилование и снятие судимости после шести месяцев боев, а также денежное вознаграждение и выплату кредитов.

Также, по словам собеседников CNN, им было сказано, что они будут бороться с наемниками из стран Запада, в частности, Польши и Германии, поскольку украинская армия якобы сбежала.

"Я думаю, что это был неправильный выбор (пойти воевать в Украину)… Я никогда не участвовал ни в каких военных операциях, тем более в боях против ВСУ, которые отказываются отдавать свою землю. Они привезли нас сюда под неправильным предлогом. И поэтому мы воюем, но я не думаю, что это справедливое дело", — сказал один из пленных.

Напомним, президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи заявила, что Сербия может готовить на них гибридное нападение при помощи ЧВК "Вагнер" с целью захвата территории.

Также мы писали, что, по данным правозащитников, за ЧВК "Вагнер" в Украине может воевать до 200 сербских наемников.