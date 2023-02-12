Змусили викопати собі могилу: полонений "вагнерівець" розповів про війну в Україні

За словами бойовика ПВК "Вагнер", окупантів, які відступають, розстрілюють на місці. Водночас для продовження наступу великі втрати перешкодою не є, заявив він.

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Полонені росіяни з ПВК "Вагнер" розповіли журналістам, що бойовики з російського угруповання зазнають великих втрат, а тих, хто відступив, розстрілюють власні товариші зі служби. Про це повідомляє видання CNN.

Журналістам вдалося розпитати про бойові дії в Україні двох ув'язнених, яких було засуджено до 20 років в'язниці за вбивство та завербовано до "Вагнера" з російської колонії. За їхніми словами, вони потрапили до українського полону наприкінці 2022 року після того, як брали участь у боях у Білогорівці Луганської області. Вони в коментарі виданню розповіли, що з 90 загиблих, які перебували в їхньому загоні під артилерійським вогнем, загинули 60. Водночас, як кажуть полонені, великі втрати не стали перешкодою для продовження їхнього наступу.

"Якщо одна з груп не досягає успіху, вперед іде наступна. Якщо вона провалюється, вперед посилають третю", — кажуть полонені.

Крім того, за словами полонених, якщо бойовики відступають, не виконавши завдання, їх розстрілюють на місці. Один із опитаних розповів, як бійця ПВК, що відмовився йти в атаку, змусили викопати собі могилу. Водночас співрозмовники видання заявили, що евакуація поранених із поля бою не забезпечується — вони змушені залишати позиції самотужки.

Бранці заявили, що вербування в їхній колонії здійснював особисто засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, обіцяючи помилування та зняття судимості після шести місяців боїв, а також грошову винагороду й виплату кредитів.

Також, за словами співрозмовників CNN, їм було сказано, що вони боротимуться з найманцями з країн Заходу, зокрема Польщі та Німеччини, оскільки українська армія нібито втекла.

"Я думаю, що це був неправильний вибір (піти воювати в Україну)... Я ніколи не брав участі в жодних військових операціях, тим більше в боях проти ЗСУ, які відмовляються віддавати свою землю. Вони привезли нас сюди під неправильним приводом. І тому ми воюємо, але я не думаю, що це справедлива справа", — сказав один із полонених.

Нагадаємо, президент частково визнаної республіки Косово Вйоса Османі заявила, що Сербія може готувати на них гібридний напад за допомогою ПВК "Вагнер" із метою захоплення території.

Також ми писали, що за даними правозахисників, за ПВК "Вагнер" в Україні може воювати до 200 сербських найманців.