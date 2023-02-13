"За Чернигов": ВСУ показали работу гаубицы М-46 из Хорватии (видео)

Пушка поражает цели на расстоянии до 27 км с темпом стрельбы до 6 выстрелов в минуту. Хорватская армия отказалась от этого оружия из-за несоответствия калибра 130 мм стандартам НАТО.

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Украинские военные успешно применяют на войне с российскими захватчиками гаубицы M-46 калибра 130 мм, которые передала Хорватия. Видео использования вооружения опубликовал в Telegram 13 февраля нардеп от "Слуги Народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

"На фронте засветилась 130-мм гаубица M-46, которую ВСУ передала Хорватия в количестве "минимум 15". М-46 может обеспечивать дальность стрельбы до 27 км, темп стрельбы – до 6 выстрелов в минуту", — подписал он видео.

В кадре появляется военный, который говорит о стрельбе из гаубицы.

"За славный город Чернигов, за наших детей", — сказал он перед выстрелом.

Издание АрміяINFORM в сентябре прошлого года писало о работе гаубиц M-46 в артподразделении одной из механизированных бригад в Донецкой области. Их позиции были на расстоянии 8-10 километров от вражеской армии.

Военные говорили об уничтожении за 19 дней около 17-18 целей без учета подбитой и обезвреженной техники ВС РФ.

[ + – ] ВСУ применяли для гаубицы снаряды старого образца

"Мы помогаем пехоте ликвидировать технику и живую силу противника. Это артиллерийские установки, минометные расчеты, РСЗО "Град", самоходные артиллерийские установки. Мы можем накрывать огнем окопы, блиндажи, участки леса", – прокомментировал командир подразделения Александр.

Командир орудий по имени Владислав добавлял, что артиллерийские расчеты могут накрывать целый квадрат и уничтожать единичные цели. ВСУ применяли для гаубицы снаряды старого образца и современные от западных партнеров.

Хорватская гаубица M-46 — краткая характеристика

Гаубицу М-46 производили с 1951 по 1971 годы. Хорватия отказалась от этих пушек из-за несоответствия калибра 130 мм стандартам НАТО, пишет Defence Express.

[ + – ] Хорватия отказалась от гаубиц М-46 из-за несоответствия калибра стандартам НАТО

"Практика уже показала – если подобрать грамотный экипаж и новые боеприпасы, то в условиях войны 2022 года М-46 может быть эффективным оружием", — подчеркнули эксперты.

По словам военных, которые применяли гаубицу в боях, у нее один недостаток — при интенсивной стрельбе ее ствол нужно чистить после каждого выстрела.

Вооружение предназначено для уничтожения целей в лесу, укреплений полевого типа, артиллерии, минометов, танков и САУ. Пушка оборудована противоосколочным щитом.

Фокус уже писал, что на складах хорватской армии имеется неопределенное количество гаубиц M-46. На вооружении ВС РФ по состоянию на 2016 год состояло не менее 650 пушек М-46.

Минобороны Украины 134 февраля сообщило о передачи Данией всех французских САУ CAESAR. У Дании в прошлом году было 15 таких пушек.

Эстония в январе решила отдать ВСУ 24 гаубицы FH70 и 36 единиц пушек Д-30, которые были на вооружении армии станы.