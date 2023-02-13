"За Чернігів": ЗСУ показали роботу гаубиці М-46 із Хорватії (відео)

Гармата уражає цілі на відстані до 27 км з темпом стрільби до 6 пострілів за хвилину. Хорватська армія відмовилася від цієї зброї через невідповідність калібру 130 мм стандартам НАТО.

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Українські військові успішно застосовують на війні з російськими загарбниками гаубиці M-46 калібру 130 мм, які передала Хорватія. Відео використання озброєння опублікував у Telegram 13 лютого нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

"На фронті засвітилася 130-мм гаубиця M-46, яку ЗСУ передала Хорватія в кількості "мінімум 15". М-46 може забезпечувати дальність стрільби до 27 км, темп стрільби — до 6 пострілів за хвилину", — підписав він відео.

У кадрі з'являється військовий, який говорить про стрільбу з гаубиці.

"За славне місто Чернігів, за наших дітей", — сказав він перед пострілом.

Видання АрміяINFORM у вересні минулого року писало про роботу гаубиць M-46 в артпідрозділі однієї з механізованих бригад у Донецькій області. Їхні позиції були на відстані 8-10 кілометрів від ворожої армії.

Військові говорили про знищення за 19 днів приблизно 17-18 цілей без урахування підбитої та знешкодженої техніки ЗС РФ.

[ + – ] ЗСУ застосовували для гаубиці снаряди старого зразка

"Ми допомагаємо піхоті ліквідувати техніку та живу силу противника. Це артилерійські установки, мінометні розрахунки, РСЗВ "Град", самохідні артилерійські установки. Ми можемо накривати вогнем окопи, бліндажі, ділянки лісу", — прокоментував командир підрозділу Олександр.

Командир знарядь на ім'я Владислав додав, що артилерійські розрахунки можуть накривати цілий квадрат і знищувати поодинокі цілі. ЗСУ застосовували для гаубиці снаряди старого зразка та сучасні від західних партнерів.

Хорватська гаубиця M-46 — коротка характеристика

Гаубиця М-46 виробляли з 1951 по 1971 роки. Хорватія відмовилася від цих гармат через невідповідність калібру 130 мм стандартам НАТО, пише Defence Express.

[ + – ] Хорватія відмовилася від гаубиць М-46 через невідповідність калібру стандартам НАТО

"Практика вже показала — якщо підібрати грамотний екіпаж і нові боєприпаси, то в умовах війни 2022 року М-46 може бути ефективною зброєю", — наголосили експерти.

За словами військових, які застосовували гаубицю в боях, має один недолік — у процесі інтенсивної стрільби її ствол потрібно чистити після кожного пострілу.

Озброєння призначене для знищення цілей у лісі, укріплень польового типу, артилерії, мінометів, танків та САУ. Гармата обладнана протиосколковим щитом.

Фокус уже писав, що на складах хорватської армії є невизначена кількість гаубиць M-46. На озброєнні ЗС РФ станом на 2016 рік було не менше 650 гармат М-46.

Міноборони України 134 лютого повідомило про передавання Данією всіх французьких САУ CAESAR. У Данії в минулому році було 15 таких гармат.

Естонія у січні вирішила віддати ЗСУ 24 гаубиці FH70 та 36 одиниць гармат Д-30, які були на озброєнні армії країни.