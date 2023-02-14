"Они гордятся этим": как сегодня выглядит порт в оккупированном Россией Мариуполе (фото)

В порту замечены разрушения и затопленные корабли. Тем временем российские депутаты предложили обучать специалистов для города в Санкт-Петербурге.

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Мариуполь уже более 9 месяцев захвачен российскими войсками, и во время боев за город и после его оккупации те практически полностью стерли населенный пункт с лица земли. В частности, уничтожен и порт в Азовском море, о чем сообщает украинский журналист Денис Казанский в Facebook.

Он опубликовал несколько фотографий, на которых видно, как выглядит сейчас один из самых известных портов Украины. Еще год назад он спокойно принимал корабли, а сейчас там сплошная разруха.

Можно увидеть несколько затопленных катеров, а также многочисленные разрушения инфраструктуры. В целом город остается с последствиями обстрелов и разрушенными зданиями, несмотря на обещания оккупационной власти отстроить все за короткий срок.

"Везде, где появляется Россия, одно и то же. Смерть, разрушение, упадок. Они гордятся этим", — говорится в сообщении под постом.

Фото: Денис Казанский / Facebook Фото: Денис Казанский / Facebook Фото: Денис Казанский / Facebook Фото: Денис Казанский / Facebook

Примечательно, что не так давно депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга сделали новое заявление. Они посетили город Мариуполь, где встретились с руководством морского порта, и теперь обсуждается вопрос подготовки специалистов для порта в российском Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.

"Хочется отметить, что в морской отрасли работает команда настоящих профессионалов, преданных своему делу. Уверен, пройдет время, и Мариупольский порт будет флагманом портов Азовского моря", – сообщил депутат Константин Чебыкин.

6 февраля от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко появилась информация, что во временно оккупированном городе российские захватчики продолжают накапливать живую силу и военную технику. Все это размещают в местном порту.

30 января советник мэра рассказал об еще одном решении российских оккупантов. Россия намерена переименовать Мариуполь и вернуть ему якобы историческое название "Жданов". Общественность, по его информации, уже начали к этому готовить.