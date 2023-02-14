"Вони пишаються цим": який сьогодні вигляд має порт в окупованому Росією Маріуполі (фото)

У порту помічені руйнування та затоплені кораблі. Водночас російські депутати запропонували навчати фахівців для міста в Санкт-Петербурзі.

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Маріуполь уже понад 9 місяців захоплений російськими військами, і під час боїв за місто та після його окупації ті практично повністю стерли населений пункт із землі. Зокрема, знищено і порт в Азовському морі, про що повідомляє український журналіст Денис Казанський у Facebook.

Він опублікував кілька фотографій, на яких видно, який зараз вигляд має один із найвідоміших портів України. Ще рік тому він спокійно приймав кораблі, а зараз там суцільна розруха.

Можна побачити кілька затоплених катерів, також численні руйнування інфраструктури. Загалом місто залишається з наслідками обстрілів і зруйнованими будинками попри обіцянки окупаційної влади відбудувати все за короткий термін.

"Скрізь, де з'являється Росія, одне й те саме. Смерть, руйнація, занепад. Вони пишаються цим", — ідеться в повідомленні під постом.

Фото: Денис Казанский / Facebook Фото: Денис Казанский / Facebook Фото: Денис Казанский / Facebook Фото: Денис Казанский / Facebook

Примітно, що недавно депутати Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга зробили нову заяву. Вони відвідали місто Маріуполь, де зустрілися з керівництвом морського порту, і тепер обговорюється питання підготовки фахівців для порту в Санкт-Петербурзі, повідомляють російські ЗМІ.

"Хочеться відзначити, що в морській галузі працює команда справжніх професіоналів, відданих своїй справі. Впевнений, мине час, і Маріупольський порт буде флагманом портів Азовського моря", — повідомив депутат Костянтин Чебикін.

6 лютого від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка з'явилася інформація, що в тимчасово окупованому місті російські загарбники продовжують накопичувати живу силу та військову техніку. Все це розміщують у місцевому порту.

30 січня радник мера розповів про ще одне рішення російських окупантів. Росія має намір перейменувати Маріуполь і повернути йому нібито історичну назву "Жданів". Громадськість, за його інформацією, вже почали до цього готувати.