"Меняет генералов, как носки": в армии РФ проблемы из-за неверных решений Путина, — Госдеп

Представитель Государственного департамента США Джон Кирби также перечислил, в чем главные недостатки российской армии. Проблемы все те же, что и год назад: логистика, снабжение, интеграция личного состава, слаженность подразделений.

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Представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что в период пандемии официальные лица из Вашингтона, например директор ЦРУ, отмечали, что глава Кремля Владимир Путин ограничил круг чиновников, принимающих решения, а его личные решения во многом спонтанные, что и отразилось на происходящем на поле боя. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Я не могу говорить о том, как и что советуют мистеру Путину. У меня не было возможности проникнуть во внутренний процесс принятия кремлевских решений. Но ясно, что мистер Путин не принимает хороших решений", — пояснил он.

Начнем с того, что начинать вторжение вообще было нецелесообразным, потому что Украина не представляла ни для кого угрозы, не говоря уже о России, пояснил Кирби.

Официальный представитель Госдепартамента США перечислил также главные недостатки российских войск.

"Ясно, что ни он, ни его армия не принимали здравомыслящих решений применительно к их же действиям на поле боя. Они все еще страдают от тех же проблем, что и год назад: логистика, снабжение, интеграция личного состава, персонала, слаженность подразделений", — сказал Кирби.

"Все это вылилось в то, что он меняет своих генералов, как я носки. Я имеют в виду, что у него все еще наблюдаются проблемы", — пояснил Кирби.

Напомним, что командование ВС РФ переместило подальше корабли в Черном море после сообщений о передаче ВСУ дальнобойного оружия. По словам спикера пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, корабельная группировка российских ВМС из 8 единиц сейчас дислоцируется восточнее, ближе к Новороссийску.

Ранее Фокус сообщал, что издание NYT показало момент гибели американского волонтера в Бахмуте от российской ракеты. По данным журналистов, Пит Рид погиб в результате неизбирательного российского обстрела. Но опубликованная видеозапись свидетельствует о том, что это был целенаправленный удар управляемой ракетой по гуманитарной колонне.