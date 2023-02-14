"Міняє генералів, як шкарпетки": в армії РФ проблеми через неправильні рішення Путіна, — Держдеп

Представник Державного департаменту США Джон Кірбі також перерахував у чому головні недоліки російської армії. Проблеми ті самі, як і рік тому: логістика, постачання, інтеграція особового складу, злагодженість підрозділів.

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Представник Державного департаменту США Джон Кірбі заявив, що в період пандемії офіційні особи з Вашингтона, наприклад, директор ЦРУ, зазначали, що глава Кремля Володимир Путін обмежив коло чиновників, які ухвалюють рішення, а його особисті рішення багато в чому спонтанні, що й позначилося на тому, що відбувається на полі бою. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Я не можу говорити про те, як і що радять містерові Путіну. У мене не було можливості проникнути у внутрішній процес ухвалення кремлівських рішень. Але зрозуміло, що містер Путін не ухвалює хороших рішень", — пояснив він.

Почнемо з того, що розпочинати вторгнення взагалі було недоцільним, тому що Україна не становила ні для кого загрози, не говорячи вже про Росію, пояснив Кірбі.

Офіційний представник Держдепартаменту США перерахував також основні недоліки російських військ.

"Зрозуміло, що ні він, ні його армія не ухвалювали розсудливих рішень стосовно їхніх дій на полі бою. Вони все ще страждають від тих же проблем, що й рік тому: логістика, постачання, інтеграція особового складу, персоналу, злагодженість підрозділів", — сказав Кірбі.

"Все це вилилося в те, що він міняє своїх генералів, як я шкарпетки. Я маю на увазі, що в нього все ще спостерігаються проблеми", — пояснив Кірбі.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ перемістило подалі кораблі в Чорному морі після повідомлень про передавання ЗСУ далекобійної зброї. За словами речниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, корабельне угруповання російських ВМС із 8 одиниць зараз дислокується на схід, ближче до Новоросійська.

Раніше Фокус повідомляв, що видання NYT показало момент загибелі американського волонтера у Бахмуті від російської ракети. За даними журналістів, Піт Рід загинув унаслідок невиборчого російського обстрілу. Але опублікований відеозапис свідчить про те, що це був цілеспрямований удар керованою ракетою по гуманітарній колоні.