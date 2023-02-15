"У нас в Кремле свои люди": в окружении Путина есть союзники Украины, – ГУР МО

В Москве есть те, кто работает с украинскими спецслужбами. В Главном управлении разведки Минобороны уверены, что они имеют личную выгоду — одни делают это ради спасения жизни, другие — из-за потери денег и влияния.

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Украинская военная разведка работает на вражеской территории, связи доходят до уровня центрального руководства России. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Черняк в интервью греческому изданию Iefimerida.

Информация поступает из тысяч источников, в том числе от осведомителей в высших эшелонах Кремля и в окружении российского президента Владимира Путина, подчеркнул разведчик.

"Между спецслужбами воюющих стран ведутся другие бои — ожесточенные, но более тихие. На войне мы используем все законные средства. Мы нашли механизмы сотрудничества даже с очень близкими к Путину людьми. Это люди известны как сторонники "великой России", — объяснил Черняк.

Представитель ГУР МО добавил, что в окружении президента РФ немало людей, которые не поддерживают его политику по Украине и против полномасштабной войны.

"Вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну. Все они делают это для своей выгоды, это в их интересах. Одни ради спасения жизни, другие — из-за потери денег. После вторжения в Украину несколько человек очень быстро теряли деньги и влияние, им это не нравится ", — отметил он.

Пока указанные люди не готовы к революционным действиям. По мнению Черняка, все может измениться при ослаблении влияния Путина.

Диверсии на маршрутах поставок оружия и пропаганда — главные цели спецслужб РФ

Украинские спецслужбы уверены, что российская агентура действует в Украине и в других странах — они собирают информацию и готовят акции подрывного или даже террористического характера. В качестве примера Черняк назвал попытку убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

"Мы считаем, что есть угроза ударов России по европейским странам. Мы видели это в прошлом и, возможно, увидим в будущем. Это мнение подкрепляется тем, что другие действия России против Европы, к примеру, энергетический шантаж, не принесли результатов", — прокомментировал Черняк.

Военная разведка России работает над нейтрализацией поставок западного оружия в Украину. Специалисты ищут маршруты перевозок вооружения и пытаются устраивать дорожные аварии. Черняк рассказал о гонке спецслужб за людьми, которые могут быть причастны к передаче оружия Киеву или что-то о ней знать.

Другая большая цель — влияние на иностранных чиновников и на общественное мнение. Вот почему РФ много денег вкладывает в работу СМИ.

"Известны случаи, когда работа журналистов в зарубежных СМИ сводится к тому, что они говорят с коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", — сообщил представитель ГУР МО.

Действия российских спецслужб касаются не только Украины, но Евросоюза, ведь Путину интересна вся Европа как "зона влияния". Если Москва завоюет Украину, она не остановится и пойдет дальше, заключил Черняк.

Напомним, что издание Vice 9 февраля написало о связях российских властей и шпионов с чередой громких убийств в последние годы, особенно в Европе. Москва хочет свести счеты с диссидентами и перебежчиками.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев в январе заявил о желании "по-тихому" устранять несогласных с полномасштабным вторжением в Украину.