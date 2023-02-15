"У нас в Кремлі свої люди": в оточенні Путіна є союзники України, – ГУР МО

У Москві є ті, хто працює з українськими спецслужбами. У Головному управлінні розвідки Міноборони впевнені, що вони мають особисту вигоду — одні роблять це заради порятунку життя, інші — через втрату грошей та вплив.

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Українська військова розвідка працює на ворожій території, зв'язки сягають рівня центрального керівництва Росії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню Iefimerida.

Інформація надходить із тисяч джерел, зокрема від інформаторів у вищих ешелонах Кремля та в оточенні російського президента Володимира Путіна, наголосив розвідник.

"Між спецслужбами воюючих країн ведуться інші бої — запеклі, але тихіші. На війні ми використовуємо всі законні засоби. Ми знайшли механізми співпраці навіть із дуже близькими до Путіна людьми. Ці люди відомі як прихильники "великої Росії", — пояснив Черняк.

Представник ГУР МО додав, що в оточенні президента РФ чимало людей, які не підтримують його політику щодо України та проти повномасштабної війни.

"Навряд чи є такі, хто робить це через дружні почуття до України або через те, що ненавидить війну. Усі вони роблять це для своєї вигоди, це в їхніх інтересах. Одні заради порятунку життя, інші через втрату життя, грошей. Після вторгнення в Україну декілька людей дуже швидко втрачали гроші та вплив, їм це не подобається”, — зазначив він.

Поки що зазначені люди не готові до революційних дій. На думку Черняка, все може змінитись при ослабленні впливу Путіна.

Диверсії на маршрутах постачання зброї та пропаганда — головні цілі спецслужб РФ

Українські спецслужби впевнені, що російська агентура діє в Україні та інших країнах — вони збирають інформацію та готують акції підривного чи навіть терористичного характеру. Як приклад Черняк назвав спробу вбивства колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері.

"Ми вважаємо, що є загроза ударів Росії по європейських країнах. Ми бачили це в минулому і, можливо, побачимо в майбутньому. Ця думка підкріплюється тим, що інші дії Росії проти Європи, наприклад, енергетичний шантаж, не дали результатів", — прокоментував Черняк.

Військова розвідка Росії працює над нейтралізацією постачання західної зброї в Україну. Фахівці шукають маршрути перевезень озброєння та намагаються влаштовувати дорожні аварії. Черняк розповів про гонку спецслужб за людьми, які можуть бути причетні до передачі зброї Києву чи щось про неї знати.

Інша велика мета — вплив на іноземних чиновників та громадську думку. Ось чому РФ багато грошей вкладає у роботу ЗМІ.

"Відомі випадки, коли робота журналістів у закордонних ЗМІ зводиться до того, що вони розмовляють із колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії", — повідомив представник ГУР МО.

Дії російських спецслужб стосуються не лише України, а й Євросоюзу, адже Путіну цікава вся Європа як "зона впливу". Якщо Москва завоює Україну, вона не зупиниться і піде далі, сказав Черняк.

Нагадаємо, що видання Vice 9 лютого написало про зв'язки російської влади та шпигунів із низкою гучних вбивств останніми роками, особливо в Європі. Москва хоче звести рахунки з дисидентами та перебіжчиками.

Колишній російський президент Дмитро Медведєв у січні заявив про бажання "по-тихому" усувати незгодних із повномасштабним вторгненням в Україну.