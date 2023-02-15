Из-за большого количества оружия: маршруты военной помощи в Украину под угрозой коллапса— WP

По информации журналистов, западные союзники не оценили, как трудно доставлять оружие в Украине в виде связного пакета помощи. Если союзники начнут отправлять технику в одно время с баз к границе, то логистические артерии будут заблокированы, а вооружение застрянет.

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У партнеров Украины остается все меньше времени, чтобы собрать огромное количество военной техники и переместить ее по маршрутам снабжения, которые быстро переполняются новыми поставкам. Киев ожидает вооружение, потому что планирует начать весеннее контрнаступление. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации журналистов, растущий поток военных грузов из европейских складов и портов в центральные пункты сбора, а оттуда — через границу Украины дорожными и железнодорожными путями ставит под вопрос возможность их транспортировки в режиме реального времени. На последней встрече в формате "Рамштайн" было ощутимое чувство срочности.

"То, что Украина хочет сделать в первый возможный момент, — это… создать импульс и создать условия на поле боя, которые продолжают быть в ее пользу", — говорит источник.

Другой собеседник отметил, что западные союзники не оценили то, как трудно доставлять вооружение в Украину в виде связного пакета помощи.

В настоящее время для сбора оружия, идущего в Украину, используются три основных транспортных узла — в Польше, Словакии и Румынии. Есть опасения, что без серьезных усилий по быстрой доставке техники с баз к границе логистические артерии будут заблокированы, а вооружение застрянет.

"Если люди захотят подождать до конца марта, чтобы отправить это добро в Украину, три транспортных узла, которые мы сейчас используем, будут полностью загружены, и не будет доставлено вовремя. … Вот что делает это короткое окно еще короче", — сказал чиновник.

Собеседники заявили, что чем больше объектов движется одновременно, тем больше вероятность возникновения заторов.

Напомним, 15 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что сроки начала контрнаступления ВСУ напрямую зависят от поставок западного вооружения и прибытия обученного экипажа. По его словам, прибытие техники может затянуться на несколько месяцев.

14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине начать весеннее контрнаступление. По его словам, международное сообщество будет наращивать усилия и придумывать новые решения относительно военной помощи Киеву.