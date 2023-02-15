Через велику кількість зброї: маршрути військової допомоги в Україну під загрозою колапсу — WP

За інформацією журналістів, західні союзники не оцінили, як важко доставляти зброю в Україну у вигляді пакета допомоги. Якщо союзники почнуть відправляти техніку з баз до кордону, то логістичні артерії будуть заблоковані, а озброєння застрягне.

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У партнерів України залишається все менше часу, щоб зібрати величезну кількість військової техніки та перемістити її за маршрутами постачання, які швидко переповнюються новими постачаннями. Київ очікує на озброєння, бо планує розпочати весняний контрнаступ. Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, потік військових вантажів з європейських складів і портів, що зростає, до центральних пунктів збору, а звідти — через кордон України дорожніми і залізничними коліями ставить під питання можливість їх транспортування в режимі реального часу. На останній зустрічі у форматі "Рамштайн" було відчутне почуття терміновості.

"Те, що Україна хоче зробити в перший можливий момент, — це створити імпульс і створити умови на полі бою, які продовжують бути на її користь", — каже джерело.

Інший співрозмовник зазначив, що західні союзники не оцінили те, як важко доставляти озброєння в Україну у вигляді пакета допомоги.

Нині для збору зброї, що йде в Україну, використовуються три основні транспортні вузли — у Польщі, Словаччині та Румунії. Є побоювання, що без серйозних зусиль щодо швидкої доставки техніки з баз до кордону логістичні артерії будуть заблоковані, а озброєння застрягне.

"Якщо люди захочуть почекати до кінця березня, щоб відправити це добро в Україну, три транспортні вузли, які ми зараз використовуємо, будуть повністю завантажені, і не буде доставлено вчасно. …Ось що робить це коротке вікно ще коротшим", — сказав чиновник.

Співрозмовники заявили, що чим більше об'єктів рухається одночасно, тим більша ймовірність виникнення заторів.

Нагадаємо, 15 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що терміни початку контрнаступу ЗСУ безпосередньо залежать від постачання західного озброєння та прибуття навченого екіпажу. За його словами, прибуття техніки може тривати кілька місяців.

14 лютого глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть Україні розпочати весняний контрнаступ. За його словами, міжнародна спільнота нарощуватиме зусилля та вигадуватиме нові рішення щодо військової допомоги Києву.