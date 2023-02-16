"Очень сложная задача": генерал Милли назвал условие для полной победы Украины в 2023 году

По словам американского председателя, обе стороны не желают идти на переговоры и "увязли в своих целях". Украинская армия может победить, если будет полный крах ВС РФ

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что для полной деоккупации Украины нужен полный крах российской армии. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Российской армии, как заявляет генерал, практически невозможно достичь своих политических целей в Украине военным путем. Также Россия не сможет захватить Украину. Однако в то же время украинской армии будет крайне сложно деоккупировать все земли.

"Кроме того, в этом году Украине будет очень и очень сложно выгнать русских с каждого пяди оккупированной Россией Украины. Это необычной сложно. Это потребовало бы, по сути, краха российской армии", — заявил Милли.

Также отвечая на вопрос о том, прошел ли момент для дипломатии между Москвой и Киевом Милли сказал, что возможность для этого есть в любой момент. Ситуация заключается в том, что ни одна из сторон не готова переговорам и "увязли в своих целях". Милли заявил, что война в Украине повторяет уроки Второй мировой войны. Агрессию нужно останавливать твердостью, сдерживанием и военной силой. Однако в случае РФ ставки выше из-за ядерной угрозы.

"В данном конкретном случае речь идет о большой стране с ядерным оружием. Вы должны очень, очень сознательно управлять эскалацией. В то же время вы должны отстаивать принципы, ради которых была основана Организация Объединенных Наций, и на которых зиждется международный порядок", — подчеркнул Милли.

Напомним, 14 февраля в СМИ писали, что США рассказали Украине, когда наступит решающий момент в войне с РФ.

Также 14 февраля на заседании "Рамштайн-9" анонсировали помощь Украине, которая позволит перейти ВСУ в контрнаступление.