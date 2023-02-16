"Дуже складне завдання": генерал Міллі назвав умову для повної перемоги України у 2023 році

За словами американського голови, обидві сторони не бажають іти на переговори і "загрузли у своїх цілях". Українська армія може перемогти, якщо буде повний крах ЗС РФ

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що для повної деокупації України потрібний повний крах російської армії. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

Російській армії, як заявляє генерал, практично неможливо досягти своїх політичних цілей в Україні військовим шляхом. Також Росія не зможе захопити Україну. Однак водночас українській армії буде вкрай складно деокупувати всі землі.

"Крім того, цього року Україні буде дуже і дуже складно вигнати росіян з кожного клаптика окупованої Росією України. Це надзвичайно складно. Це вимагало б, по суті, краху російської армії", — заявив Міллі.

Також відповідаючи на запитання про те, чи минув момент для дипломатії між Москвою і Києвом Міллі сказав, що можливість для цього є в будь-який момент. Ситуація полягає в тому, що жодна зі сторін не готова до переговорів і "загрузли у своїх цілях". Міллі заявив, що війна в Україні повторює уроки Другої світової війни. Агресію потрібно зупиняти твердістю, стримуванням і військовою силою. Однак у випадку РФ ставки вищі через ядерну загрозу.

"У цьому конкретному випадку йдеться про велику країну з ядерною зброєю. Ви повинні дуже, дуже свідомо керувати ескалацією. Водночас ви повинні відстоювати принципи, заради яких було засновано Організацію Об'єднаних Націй, і на яких ґрунтується міжнародний порядок", — наголосив Міллі.

Нагадаємо, 14 лютого у ЗМІ писали, що США розповіли Україні, коли настане вирішальний момент у війні з РФ.

Також 14 лютого на засіданні "Рамштайн-9" анонсували допомогу Україні, яка дозволить перейти ЗСУ в контрнаступ.