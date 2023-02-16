"Лезут как тараканы": СМИ рассказали, как бойцы ВСУ обороняют Лиман от атак ВС РФ

Украинские военные держат оборону по линии Ямполовка-Заречное-Торское. Российские войска забрасывают малые группы в леса, чтобы пытаться обойти Лиман.

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Российские войска усиливают давление на Лиманском направлении, чтобы попытаться вновь захватить территории, которые украинская армия освободила осенью. ВС РФ перебрасывают дополнительные силы. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Для ВС РФ Лиман важен для дальнейшей подготовки плацдарма для наступления на Краматорск. Украинская армия укрепила позиции и отбивает одну волну за другой. С каждым днем, как говорят украинские военные, российских солдат становится все больше.

Боевые действия проходят недалеко от села Терны. От самого населенного пункта практически ничего не осталось. В некоторых домах до сих пор находятся тела украинских защитников, пишут в издании. Мирных жителей там тоже нет. Терны стал одним из пунктов, из-за чего оккупанты не могут продвинуться к Лиману. Также оборону держат в Ямполовке, Заречном, Торском и на Краснолиманском водохранилище. Войска РФ несут большие потери в своих попытках идти в наступление.

"Они теперь пытаются обходить населенные пункты. Например, пробуют идти на Лиман через леса. У них не получается. Но и в прямых боях у них не получается получить то, что хотят. Поэтому топчутся на месте", – рассказал боец одной из разведгрупп.

При этом и украинская армия не стоит в глухой обороне. Бойцы ВСУ пытаются подойти к Кременной. Минобороны РФ заявило о переброске на Лиманское направление огнеметов ТОС-1, что по информации ISW может говорить о приоритетности участка. Также в последнюю неделю существенно нарастает количество артиллерийских ударов.

"Лезет их пехота маленькими группами. Пытаются подходить с разных сторон. Мы выезжаем, когда нужно, начинаем отстреливать. Но вообще, пехота справляется. Сейчас очень много российских солдат в посадках. Они уже в наглую лезут как тараканы", – говорит танкист с позывным "Шева".

Отмечается, что более тяжелая ситуация в Торском. Там проще наступать из-за отсутствия естественного препятствия как водохранилище.

Напомним, 10 февраля в Луганской ОВА заявили, что ВС РФ хотят штурмовать Лиман.

7 февраля командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил командование ВСУ на Лиманском и Бахмутском направлениях.