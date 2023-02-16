"Лізуть, як таргани": ЗМІ розповіли, як бійці ЗСУ обороняють Лиман від атак ЗС РФ

Українські військові тримають оборону по лінії Ямполівка-Зарічне-Торське. Російські війська закидають малі групи у ліси, щоб намагатися обійти Лиман.

Related video

Російські війська посилюють тиск на Лиманському напрямі, щоб спробувати знову захопити території, які українська армія звільнила восени. ЗС РФ перекидають додаткові сили. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Для ЗС РФ Лиман важливий для подальшої підготовки плацдарму для наступу на Краматорськ. Українська армія зміцнила позиції та відбиває одну хвилю за іншою. З кожним днем, як кажуть українські військові, російських солдатів стає дедалі більше.

Бойові дії проходять неподалік села Терни. Від самого селища практично нічого не залишилося. У деяких будинках досі є тіла українських захисників, пишуть у виданні. Мирних мешканців там також немає. Терни став одним із пунктів, через які окупанти не можуть просунутися до Лимана. Також оборону тримають у Ямполівці, Зарічному, Торському та на Краснолиманському водосховищі. Війська РФ зазнають великих втрат у своїх спробах йти у наступ.

"Вони тепер намагаються обходити населені пункти. Наприклад, намагаються йти на Лиман через ліси. У них не виходить. Але й у прямих боях у них не виходить отримати те, що хочуть. Тому тупцюють на місці", — розповів боєць однієї з розвідгруп.

Водночас й українська армія не стоїть у глухій обороні. Бійці ЗСУ намагаються підійти до Кремінної. Міноборони РФ заявило про перекидання на Лиманський напрямок вогнеметів ТОС-1, що за інформацією ISW може говорити про пріоритетність ділянки. Також в останній тиждень суттєво зростає кількість артилерійських ударів.

"Лізе їх піхота маленькими групами. Намагаються підходити з різних боків. Ми виїжджаємо, коли потрібно, починаємо відстрілювати. Але взагалі, піхота справляється. Зараз дуже багато російських солдатів у посадках. Вони вже в нахабну лізуть, як таргани", — каже танкіст із позивним "Шева".

Зазначається, що важча ситуація у Торському. Там простіше наступати через відсутність природної перешкоди як водосховище.

Нагадаємо, 10 лютого у Луганській ОВА заявили, що ЗС РФ хочуть штурмувати Лиман.

7 лютого командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав командування ЗСУ на Лиманському та Бахмутському напрямках.