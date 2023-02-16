"Лізуть, як таргани": ЗМІ розповіли, як бійці ЗСУ обороняють Лиман від атак ЗС РФ
Українські військові тримають оборону по лінії Ямполівка-Зарічне-Торське. Російські війська закидають малі групи у ліси, щоб намагатися обійти Лиман.
Російські війська посилюють тиск на Лиманському напрямі, щоб спробувати знову захопити території, які українська армія звільнила восени. ЗС РФ перекидають додаткові сили. Про це повідомляє "РБК-Україна".
Для ЗС РФ Лиман важливий для подальшої підготовки плацдарму для наступу на Краматорськ. Українська армія зміцнила позиції та відбиває одну хвилю за іншою. З кожним днем, як кажуть українські військові, російських солдатів стає дедалі більше.
Бойові дії проходять неподалік села Терни. Від самого селища практично нічого не залишилося. У деяких будинках досі є тіла українських захисників, пишуть у виданні. Мирних мешканців там також немає. Терни став одним із пунктів, через які окупанти не можуть просунутися до Лимана. Також оборону тримають у Ямполівці, Зарічному, Торському та на Краснолиманському водосховищі. Війська РФ зазнають великих втрат у своїх спробах йти у наступ.
"Вони тепер намагаються обходити населені пункти. Наприклад, намагаються йти на Лиман через ліси. У них не виходить. Але й у прямих боях у них не виходить отримати те, що хочуть. Тому тупцюють на місці", — розповів боєць однієї з розвідгруп.
Водночас й українська армія не стоїть у глухій обороні. Бійці ЗСУ намагаються підійти до Кремінної. Міноборони РФ заявило про перекидання на Лиманський напрямок вогнеметів ТОС-1, що за інформацією ISW може говорити про пріоритетність ділянки. Також в останній тиждень суттєво зростає кількість артилерійських ударів.
"Лізе їх піхота маленькими групами. Намагаються підходити з різних боків. Ми виїжджаємо, коли потрібно, починаємо відстрілювати. Але взагалі, піхота справляється. Зараз дуже багато російських солдатів у посадках. Вони вже в нахабну лізуть, як таргани", — каже танкіст із позивним "Шева".
Зазначається, що важча ситуація у Торському. Там простіше наступати через відсутність природної перешкоди як водосховище.
Нагадаємо, 10 лютого у Луганській ОВА заявили, що ЗС РФ хочуть штурмувати Лиман.
7 лютого командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав командування ЗСУ на Лиманському та Бахмутському напрямках.