Германия и Украина не ведут переговоры о передаче истребителей, — посол

Украина ведет переговоры с несколькими странами относительно передачи истребителей для защиты неба, но Германия не входит в круг этих стран.

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Украина и Германия в настоящее время не ведут переговоров о возможных поставках истребителей, но Киев обсуждает этот вопрос с другими странами. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, в интервью изданию t-online.

Он заявил, что противовоздушная оборона включает в себя не только наличие систем ПВО, но и самолеты.

"Противовоздушная оборона включает в себя не только системы "земля-воздух", такие как немецкий Iris-T, но и системы "воздух-воздух". То есть самолеты, которые перехватывают российские крылатые ракеты и сбивают истребители. Мы сейчас ведем эти дискуссии со странами, у которых есть такие машины", — сказал посол, добавив, что Киев не ведет переговоров на эту тему с Берлином.

Кроме того, Алексей Макеев заявил, что просьба его предшественника Андрея Мельника о предоставлении Украине подводной лодки и боевых кораблей в настоящее время не актуально. Он отметил, что украинские военные не нуждаются в данной технике, поэтому переговоры между странами не ведутся.

Напомним, 16 февраля Европейский парламент принял резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, в которой призвал страны Запада предоставить Украине свои истребители для защиты страны.

Кроме того, 15 февраля глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон вряд ли передаст Киеву истребители "в ближайшие месяцы или годы". Основное внимание будет уделено тому, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе.