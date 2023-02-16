Німеччина та Україна не ведуть переговори про передачу винищувачів, — посол

Україна веде переговори з кількома країнами щодо передачі винищувачів для захисту неба, але Німеччина не входить до числа цих країн.

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Україна та Німеччина наразі не ведуть переговорів про можливі постачання винищувачів, але Київ обговорює це питання з іншими країнами. На цьому наголосив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, в інтерв'ю виданню t-online.

Він заявив, що протиповітряна оборона включає не лише наявність систем ППО, а й літаки.

"Протиповітряна оборона включає не тільки системи "земля-повітря", такі як німецький Iris-T, а й системи "повітря-повітря". Тобто літаки, які перехоплюють російські крилаті ракети і збивають винищувачі. Ми зараз ведемо ці дискусії з країнами, які мають такі машини", — сказав посол, додавши, що Київ не веде переговорів на цю тему з Берліном.

Крім того, Олексій Макеєв заявив, що прохання його попередника Андрія Мельника про надання Україні підводного човна та бойових кораблів наразі не актуальне. Він зазначив, що українські військові не потребують цієї техніки, тому переговори між країнами не ведуться.

Нагадаємо, 16 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в якій закликав країни Заходу надати Україні свої винищувачі для захисту країни.

Крім того, 15 лютого глава Міністерства оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Лондон навряд чи передасть Києву винищувачі "найближчими місяцями чи роками". Основну увагу буде приділено тому, щоб Київ міг захистити себе у довгостроковій перспективі.