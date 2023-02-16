Из плена вернули первого заместителя мэра Энергодара, похищенного оккупантами (фото, видео)

Всего из неволи уволили 101 человека. Среди них Иван Самойдюк, который отказал россиянам в сотрудничестве.

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Домой из российского плена вернули 100 военных и одного гражданского украинца — первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Он отказался сотрудничать с россиянами и был похищен на блокпосте почти 11 месяцев назад. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосте возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким", — рассказали о Самойдюке в Координационном штабе.

Возвращение заместителя прокомментировал мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Энергодарский городской голова назвал известие об уходе Самойдюка долгожданным и отметил несгибаемость мужчины.

"Все это время он находился в неволе, под постоянным моральным и физическим давлением. Но надо знать силу духа, стойкость и преданность Украине этого мужественного человека, чтобы понимать: таких как он не сломать", — заявил Орлов.

Кроме заместителя мэра Энергодара домой вернулись еще 100 военных. В их числе защитники Азовстали, Бучи, Херсона и Лимана. Большинство освобожденных защитников защищали от нашествия ВС РФ Мариуполь, 63 из них защищали Азовсталь. Служба безопасности опубликовала видео обмена пленными.

"К Военно-морским силам относятся 46 уволенных, к Государственной пограничной службе — 29, Нацгвардии — 12, восемь уволенных принадлежат к Вооруженным Силам Украины, пятеро — в рядах Территориальной обороны", — написал штаб.

На этот раз из плена вернули бойцов из рядового и сержантского состава.

"Их так долго ждали родные. Многие герои получили ранения разной тяжести", — заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Ранее Фокус публиковал материал после разговора с бывшими военнопленными. Россияне не разрешают пленным общаться между собой и даже смотреть друг на друга. На стенах висят слова гимна РФ, песни "День победы" и стихотворения о "братьях россиян". Украинцев заставляют учить их наизусть.

26 января стало известно, что экснардеп Виктор Медведчук до последнего не верил в обмен. Своими воспоминаниями он поделился с журналистами русского пропагандистского канала RT. Медведчук рассказал, что видел напряженные переговоры ГУР и СБУ и убедился, что его обменивают, только когда увидел российский самолет.