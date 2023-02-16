З полону повернули першого заступника мера Енергодара, якого викрали окупанти (фото, відео)

Всього з неволі звільнили 101 людину. Серед них — Іван Самойдюк, який відмовив росіянам у співпраці.

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Додому з російського полону повернули 100 військових та одного цивільного українця — першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Він відмовився співпрацювати з росіянами та був викрадений на блокпості майже 11 місяців тому. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких", — розповіли про Самойдюка в Координаційному штабі.

Повернення заступника прокоментував мер Енергодара Дмитро Орлов. Енергодарський міський голова назвав звістку про звільнення Самойдюка довгоочікуваною та відмітив незламність чоловіка.

"Весь цей час він перебував у неволі, під постійним моральним та фізичним тиском. Але треба знати силу духу, стійкість та відданість Україні цієї мужньої людини, щоб розуміти: таких як він — не зламати", — заявив Орлов.

Окрім заступника мера Енергодара додому повернулись ще 100 військових. Серед них захисники Азовсталі, Бучі, Херсона та Лимана. Більшість звільнених оборонців захищали від навали ЗС РФ Маріуполь, 63 з них — боронили Азовсталь. Служба безпеки опублікувала відео з обміну полоненими.

"До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони", — написав штаб.

Цього разу з полону повернули бійців з рядового та сержантського складу.

"Їх так довго чекали рідні. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості", — заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Раніше Фокус публікував матеріал після розмови з колишніми військовополоненими. Росіяни не дозволяють полоненим спілкуватись між собою та навіть дивитись одне на одного. На стінах висять слова гімну РФ, пісні "День перемоги" та вірша про "братів росіян". Українців змушують вчити їх напам’ять.

26 січня стало відомо, що екснардеп Віктор Медведчук до останнього не вірив у обмін. Своїми спогадами він поділився з журналістами російського пропагандистського каналу RT. Медведчук розповів, що бачив напружені перемовини ГУР та СБУ та упевнився, що його обмінюють, тільки коли побачив російський літак.