ЧВК "Вагнер" расползается по Африке: журналисты рассказали, как РФ медленно захватывает континент

По словам экспертов, на данный момент в Африке находится уже около 5000 вагнеровцев, что ненамного меньше, чем американских солдат в количестве 6000 на континенте.

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Российская ЧВК "Вагнер" продолжат незаметно расширять свои союзы в странах Африки. Наемники получают влияние, чтобы РФ могла добывать полезные ископаемые, пользуясь отстранением западных стран от континента. Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание пишет, что бойцы и инструкторы из ЧВК сотрудничают с правительством Центральноафриканской Республики, помогая взять под контроль районы, которые богаты ценными ископаемыми. Минералы планируется экспортировать через Судан. Кроме того, вагнеровцы расширяют свое влияние в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре, а также укрепляют связи с военной хунтой в Мали.

По словам журналистов, растущее влияние ЧВК "Вагнер" в Африке помогает президента РФ Владимиру Путину получать доходы за рубежом. На данный момент в Африке находится уже около 5000 вагнеровцев, что ненамного меньше, чем американских солдат в количестве 6000 на континенте.

В материале сказано, что в ЦАР вагнеровцы и силы правительство воюют против местных повстанцев. Так, на юго-востоке страны, в Бриа, одно наступление уже было проведено в апреле 2022 года. Из-за боевых действий было дестабилизировано местное сообщество, что привело к массовым похищениям людей. Затем вагенровцы и правительственные силы столкнулись с повстанцами в Айгбандо.

Сообщается, что ЧВК "Вагнер" использует в ЦАР два советских самолета. В США считают, что их наемники получили от компании из ОАЭ Kratol Aviation. Сейчас компания находится под американскими санкциями.

Кроме того, журналисты пишут, что в различных странах ЧВК "Вагнер" вербует местных жителей. Их даже называют "черными русскими". Пока трудно сказать, сколько наемники получают от своих действий в Африке, но в Вашингтоне четко обозначили, что эту деятельность нужно прекратить.

Отмечается, что вагнеровцы сосредоточили внимание на самых слабых странах Африки.

Ранее Фокус писал, что нардеп Гончаренко заявил, что ЧВК "Вагнер" засветились в соседней с Украиной стране. Так, "вагнеровцы" были замечены в районе Барановичей — белорусского города, в районе которого мониторинговые группы в последние дни фиксируют активность ВС РФ.

Еще сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении "вагнеровцу" из Беларуси. Доброволец из Беларуси также рассказал сотрудникам СБУ о каторгах со стороны ЧВК "Вагнер" и о регулярных лишениях зарплат за непослушание.