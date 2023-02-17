ПВК "Вагнер" розповзається Африкою: журналісти розповіли, як РФ повільно захоплює континент

За словами експертів, на цей час в Африці вже близько 5000 вагнерівців, що не набагато менше, ніж американських солдатів у кількості 6000 на континенті.

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Російська ПВК "Вагнер" продовжить непомітно розширювати свої спілки у країнах Африки. Найманці отримують вплив, щоб РФ могла видобувати корисні копалини, користуючись відстороненням країн від континенту. Про це пише Wall Street Journal.

Видання пише, що бійці та інструктори з ПВК співпрацюють з урядом Центральноафриканської Республіки, допомагаючи взяти під контроль райони, багаті на цінні копалини. Мінерали планують експортувати через Судан. Крім того, вагнерівці розширюють свій вплив у Буркіна-Фасо та Кот-д'Івуарі, а також зміцнюють зв'язки з військовою хунтою в Малі.

За словами журналістів, зростаючий вплив ПВК "Вагнер" в Африці допомагає президенту РФ Володимиру Путіну отримувати доходи за кордоном. На цю мить в Африці вже близько 5000 вагнерівців, що не набагато менше, ніж американських солдатів у кількості 6000 на континенті.

У матеріалі сказано, що в ЦАР вагнерівці та сили уряд воюють проти місцевих повстанців. Так, на південному сході країни, в Бріа, один наступ уже був проведений у квітні 2022 року. Через бойові дії було дестабілізовано місцеву спільноту, що призвело до масових викрадень людей. Потім вагенрівці та урядові сили зіткнулися з повстанцями в Айгбандо.

Повідомляється, що ПВК "Вагнер" використовує в ЦАР два радянські літаки. У США вважають, що їхні найманці одержали від компанії з ОАЕ Kratol Aviation. Наразі компанія знаходиться під американськими санкціями.

Крім того, журналісти пишуть, що у різних країнах ПВК "Вагнер" вербує місцевих жителів. Їх навіть називають "чорними російськими". Поки що важко сказати, скільки найманці отримують від своїх дій в Африці, але у Вашингтоні чітко позначили, що цю діяльність треба припинити.

Зазначається, що вагнерівці зосередили увагу на найслабших країнах Африки.

Раніше Фокус писав, що нардеп Гончаренко заявив, що ПВК "Вагнер" засвітилися у сусідній з Україною країні. Так, "вагнерівці" помітили в районі Барановичів — білоруського міста, в районі якого моніторингові групи в останні дні фіксують активність ЗС РФ.

Ще повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру "вагнерівцю" з Білорусі. Доброволець із Білорусі також розповів співробітникам СБУ про каторги з боку ПВК "Вагнер" та про регулярні позбавлення зарплат за непослух.