"Если украинские военные отступят от Бахмута, новым Бахмутом станет другой город", – Кулеба

По словам главы МИД, российское "весеннее" наступление уже началось, враг пытается усиливать интенсивность боевых действий.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские военные удержат Бахмут, но в случае отхода такая же ситуация будет в другом городе. Об этом он сказал в интервью немецкому WAZ.

На вопрос журналистов, сколько еще украинская армия сможет удерживать Бахмут, министр заявил, что его удержат.

"Тот, кто жалуется, что защита заявляет слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другим городом станет новый Бахмут. Именно поэтому наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли", — пояснил Дмитрий Кулеба.

Также он добавил, что российское наступление уже началось. ВС РФ планируют усиливать боевые действия к началу весны. Однако министр выразил уверенность, что план оккупантов не сработает, так как тот же Бахмут по их планом уже давно должен быть захвачен.

Кулеба также отметил, что российские войска делают на количество, а не на качестве. У них не получится захватить больше украинских территорий. Первую волную мобилизованных бросали в бой без подготовки — их ликвидировали. Сейчас оккупанты бросают в бой вторую волную, однако их качество не намного выше. Украинская армия обладает более современным оружием, которое очень помогает Силам обороны.

Напомним, 17 февраля в СМИ писали, что в США оценили наступление российских войска под Бахмутом. По мнению замгоссекретаря США Виктории Нуланд, наступление выглядит "убого".

16 февраля Алексей Данилов заявил, что ВС РФ попытаются захватить Бахмут к 24 февраля.