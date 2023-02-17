"Якщо українські військові відступлять від Бахмута, новим Бахмутом стане інше місто", – Кулеба

За словами глави МЗС, російський "весняний" наступ уже почався, ворог намагається посилювати інтенсивність бойових дій.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українські військові утримають Бахмут, але в разі відходу така сама ситуація буде в іншому місті. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому WAZ.

На запитання журналістів, скільки ще українська армія зможе утримувати Бахмут, міністр заявив, що його утримають.

"Той, хто скаржиться, що захист заявляє надто багато жертв, не повинен забувати: якщо ми відступимо, іншим містом стане новий Бахмут. Саме тому наші солдати борються за кожен квадратний сантиметр землі", — пояснив Дмитро Кулеба.

Також він додав, що російський наступ уже розпочався. ЗС РФ планують посилювати бойові дії на початок весни. Однак міністр висловив упевненість, що план окупантів не спрацює, оскільки той же Бахмут за їхнім планом уже давно має бути захоплений.

Кулеба також зазначив, що російські війська працюють на кількість, а не якість. Їм не вдасться захопити більше українських територій. Першу хвилю мобілізованих кидали у бій без підготовки — їх ліквідували. Зараз окупанти кидають у бій другу хвилю, проте їхня якість не набагато вища. Українська армія має більш сучасну зброю, яка дуже допомагає Силам оборони.

Нагадаємо, 17 лютого у ЗМІ писали, що у США оцінили наступ російських військ під Бахмутом. На думку заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, наступ виглядає "вбого".

16 лютого Олексій Данілов заявив, що ЗС РФ спробують захопити Бахмут до 24 лютого.