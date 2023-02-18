Не время для диалога: Макрон обвинил Путина во лжи и рассказал, чем закончится война в Украине

По словам французского лидера, Европе и России придется прийти к "несовершенному балансу" на континенте, сформировав новую архитектуру безопасности.

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Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил президента РФ Владимира Путина во лжи. Так, ранее глава Кремля говорил французскому лидеру, что ЧВК "Вагнер" не имеет никакого отношения к РФ. Об этом пишет Politico.

"Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой Вагнера", — сказал Макрон во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Издание пишет, что с тех пор стало ясно, что ЧВК "Вагнер" оказывает существенную поддержку российским регулярным войскам в войне против Украины. Таким образом, как сказал Макрон, Москва признала тот факт, что вагенровцы являются ее "неомафиозным" инструментом.

По словам Макрона, сейчас неподходящее время для диалога с Россией. Он призвал Запад усилить поддержку Украины, чтобы она могла успешно осуществить контрнаступление.

Однако, как отметил президент Франции, когда Киев одержит победу и начнутся переговоры на условиях Украины, Европе и России придется прийти к "несовершенному балансу" на континенте. Он предположил, что РФ и ее противникам необходимо будет договориться о новой архитектуре региональной безопасности. Однако на данный момент пока рано говорить о каких-то конкретных условиях.

Ранее журналисты писали, что соседи Украины опасаются компромиссов с РФ. По сравнению с Западной Европой, восточноевропейские страны более болезненно воспринимают вторжение России в Украину, и склоны воспринимать даже частичную победу РФ как собственное поражение.

Также Фокус сообщал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в США обеспокоены замыслами Кремля осуществить госпереворот в Молдове. В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США отметил, что Вашингтон будет твердо поддерживать безопасность, независимость и территориальную целостность Молдовы.