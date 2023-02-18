Не час для діалогу: Макрон звинуватив Путіна у брехні та розповів, чим закінчиться війна в Україні

За словами французького лідера, Європі та Росії доведеться дійти "недосконалого балансу" на континенті, сформувавши нову архітектуру безпеки.

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Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив президента РФ Володимира Путіна у брехні. Так, раніше глава Кремля говорив французькому лідеру, що ПВК "Вагнер" не має жодного відношення до РФ. Про це пише Politico.

"Рік тому я розмовляв з Путіним, і він запевнив мене, що Росія не має нічого спільного з групою Вагнера", — сказав Макрон під час промови на Мюнхенській безпековій конференції.

Видання пише, що з того часу стало зрозуміло, що ПВК "Вагнер" надає суттєву підтримку російським регулярним військам у війні проти України. Таким чином, як сказав Макрон, Москва визнала той факт, що вагенрівці є її "неомафіозним" інструментом.

За словами Макрона, зараз невідповідний час для діалогу з Росією. Він закликав Захід посилити підтримку України, щоб вона могла успішно здійснити контрнаступ.

Однак, як зазначив президент Франції, коли Київ здобуде перемогу і розпочнуться переговори на умовах України, Європі та Росії доведеться дійти "недосконалого балансу" на континенті. Він припустив, що РФ та її противникам необхідно буде домовитися про нову архітектуру регіональної безпеки. Однак наразі поки що рано говорити про якісь конкретні умови.

Раніше журналісти писали, що сусіди України побоюються компромісів із РФ. Порівняно із Західною Європою, східноєвропейські країни болючіше сприймають вторгнення Росії в Україну, і схили сприймати навіть часткову перемогу РФ як власну поразку.

Також Фокус повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен у США стурбовані задумами Кремля здійснити держпереворот у Молдові. У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки держсекретар США зазначив, що Вашингтон твердо підтримуватиме безпеку, незалежність та територіальну цілісність Молдови.