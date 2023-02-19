Израиль нанес ракетные удары по центру сирийского Дамаска, есть погибшие и раненые (видео)

По словам местных жителей, в районе обстрелов расположены несколько иранских силовых структур. В результате чего погибли 15 человек, включая мирных жителей. Еще 15 человек получили ранения, несколько жилых домов были повреждены.

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Ночью 19 февраля Израиль нанес ракетные удары по центру столицы Сирии Дамаску. В результате чего погибли до 15 человек. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что обстрел осуществлялся по зданию в районе Кафр-Суза в центре Дамаска, где проживают высокопоставленные сотрудники службы безопасности, подразделения безопасности и штабы разведки Сирии. По словам местных жителей, здесь также расположены несколько иранских силовых структур, в том числе крупный культурный центр.

Редкий точечный удар поразил несколько зданий в густонаселенном районе города, где многоэтажные здания охраны расположены в жилой застройке.

Государственные СМИ Сирии, ссылаясь на военных, сообщили, что вскоре после полуночи Израиль нанес авиаудары по нескольким районам столицы.

Сирийский центр по правам человека заявилл, что в результате удара, нанесенного вблизи иранского культурного центра, погибли 15 человек, включая мирных жителей. Еще 15 человек получили ранения, несколько жилых домов были повреждены.

В The Guardian отмечают, что представитель израильских военных отказался от комментариев. В течение почти десяти лет Израиль совершал удары по предполагаемым поставкам оружия и размещению персонала в Сирии, спонсируемые Ираном. Однако израильские официальные лица редко признавали ответственность за конкретные операции.

В последние месяцы Израиль также усилил удары по сирийским аэропортам и авиабазам. Цель Ерусалима — помешать все более широкому использованию Ираном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане.

Напомним, в ночь на 29 января по военным объектам на территории Ирана был нанесен удар с использованием беспилотников. В частности были атакованы оборонное предприятие в городе Исфахан, а также нефтехимический завод в Азершерхе.

По информации журналистов, за этим стояла израильская разведка "Моссад", цель которой состояла в том, чтобы уничтожить здание иранского Минобороны в городе Исфахан.

Ранее, 17 сентября, Сирия обвинила Израиль в атаке на аэропорт Дамаска. В результате чего погибли 5 сирийских военных и пострадала инфраструктура. По информации журналистов, Иран переправляет через аэропорт большое количество оружия.