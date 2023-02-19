Ізраїль завдав ракетних ударів по центру сирійського Дамаска, є загиблі та поранені (відео)

За словами місцевих жителів, у районі обстрілів розташовані кілька іранських силових структур. Унаслідок чого загинули 15 осіб, включно з мирними жителями. Ще 15 осіб дістали поранення, кілька житлових будинків було пошкоджено.

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Вночі 19 лютого Ізраїль завдав ракетних ударів по центру столиці Сирії Дамаску. Внаслідок чого загинули до 15 людей. Про це пише видання The Guardian.

Повідомляється, що обстріл здійснювався по будівлі в районі Кафр-Суза у центрі Дамаска, де мешкають високопосадовці служби безпеки, підрозділи безпеки та штаби розвідки Сирії. За словами місцевих жителів, тут також розташовано кілька іранських силових структур, зокрема, великий культурний центр.

Рідкісний точковий удар вразив кілька будівель у густонаселеному районі міста, де багатоповерхові будівлі охорони розташовані у житловій забудові.

Державні ЗМІ Сирії, посилаючись на військових, повідомили, що незабаром після опівночі Ізраїль завдав авіаударів по кількох районах столиці.

Сирійський центр з прав людини заявив, що внаслідок удару, завданого поблизу іранського культурного центру, загинуло 15 людей, включно з мирними жителями. Ще 15 людей отримали поранення, кілька житлових будинків було пошкоджено.

У The Guardian зазначають, що представник ізраїльських військових відмовився від коментарів. Протягом майже десяти років Ізраїль здійснював удари по ймовірних поставках зброї та розміщенню персоналу в Сирії, які спонсоруються Іраном. Однак ізраїльські офіційні особи рідко визнавали відповідальність за конкретні операції.

В останні місяці Ізраїль також посилив удари по сирійських аеропортах та авіабазах. Мета Єрусалиму — завадити дедалі ширшому використанню Іраном повітряних ліній постачання для доставки зброї союзникам у Сирії та Лівані.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня по військових об'єктах на території Ірану було завдано удару з використанням безпілотників. Зокрема, були атаковані оборонне підприємство в місті Ісфахан, а також нафтохімічний завод в Азершерсі.

За інформацією журналістів, за цим стояла ізраїльська розвідка "Моссад", мета якої полягала в тому, щоб знищити будівлю іранського Міноборони у місті Ісфахан.

Раніше 17 вересня Сирія звинуватила Ізраїль в атаці на аеропорт Дамаска. Внаслідок чого загинули 5 сирійських військових та постраждала інфраструктура. За інформацією журналістів, Іран переправляє через аеропорт велику кількість зброї.