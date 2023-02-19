У российских окупантов преждевременно вышли из строя ЗРК С-300, — Генштаб

Из-за невозможности ремонта, российские оккупанты вынуждены возвращать ЗРК в Россию на завод-производитель.

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У российских оккупантов возникли проблемы с их ракетно-зенитными комплексами. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ сегодня, 19 февраля.

"У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию", – говорится в сообщении.

У россиян благодаря работе бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка стало на один зенитно-ракетный комплекс "Оса" меньше. Российские оккупанты плохо замаскировали свое вооружение. "Осу" украинские защитники заметили с воздуха и благодаря правильным координатам и ювелирной точности артиллеристов бригады уничтожили.

Ранее Фокус сообщал, что украинские артиллеристы в Херсонском направлении впервые уничтожили российский ЗРК Тор-М2ДТ, проинформировали аналитики Ukraine Weapons Tracker. Поразили комплекс ПВО бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Удар нанесли управляемый снаряд Excalibur. Уничтожен ЗРК в 13 км от Олешек в оккупированной части Херсонской области.