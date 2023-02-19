У російських окупантів передчасно повиходили із ладу ЗРК С-300, — Генштаб

Через неможливість ремонту, російські окупанти змушені повертати ЗРК до Росії на завод-виробник.

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У російських окупантів виникли проблеми з їхніми ракетно-зенітними комплексами. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ сьогодні, 19 лютого.

"У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доправити бойові компоненти та провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію", — йдеться в повідомленні.

У росіян завдяки роботі бійців 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка стало на один зенітно-ракетний комплекс "Оса" менше. Російські окупанти погано замаскували своє озброєння. "Осу" українські захисники помітили з повітря і завдяки правильним координатам і ювелірній влучності артилеристів бригади — знищили.

Раніше Фокус повідомляв, що українські артилеристи на Херсонському напрямку вперше знищили російський ЗРК Тор-М2ДТ, проінформували аналітики Ukraine Weapons Tracker. Вразили комплекс ППО бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. Удар завдали керованим снарядом Excalibur. Знищено ЗРК за 13 км від Олешок в окупованій частині Херсонської області.