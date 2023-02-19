Украина может получить менее четверти от обещанных танков до начала наступления РФ, — СМИ

По информации журналистов, к началу апреля на фронт, вероятно, прибудут лишь 50 танков из запланированных 320 единиц.

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Менее четверти современных боевых танков смогут прибыть в Украину вовремя до ожидаемого весеннего наступления российских войск. Об этом сообщает издание The Times.

Украина ожидает от западных союзников получить 320 единиц этой тяжелой техники. Однако к началу апреля, вероятно, на фронт приедет лишь 50 единиц танков. Это вызывает беспокойство, что такое количество вооружения не сможет повлиять на ход боевых действий.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его министры в ходе Мюнхенской конференции по безопасности попытаются убедить партнеров передать больше 80 танков Leopard 2, которые должны составить основу европейского вклада.

В то же время он сказал, что эффект от танков может быть скорее символическим, чем стратегическим прорывом. Политик добавил, что часть танков, скорее всего, окажется более старыми и менее универсальными.

Напомним, 19 февраля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин планирует поставить танки Leopard 2A6 в последнюю неделю марта. По его словам, после прибытия первой партии тяжелых танков в Украину продолжится "устойчивая поставка" в течение апреля. Министр также отметил, что если сложить немецкие танки, танки Amrams из США и танки Challenger из Великобритании, это и так "очень много" для противостояния РФ.

15 февраля СМИ сообщали, что Дания и Нидерланды вышли из "танковой коалиции" для Украины. По информации журналистов, Копенгаген уже не собирается передавать Киеву 44 танка современной модификации.