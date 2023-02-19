Україна може отримати менше чверті від обіцяних танків до початку наступу РФ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, до початку квітня на фронт, імовірно, прибудуть лише 50 танків із запланованих 320 одиниць.

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Менше чверті сучасних бойових танків зможуть прибути в Україну вчасно до очікуваного весняного наступу російських військ. Про це повідомляє видання The Times.

Україна очікує від західних союзників отримати 320 одиниць цієї важкої техніки. Однак до початку квітня, ймовірно, на фронт приїде лише 50 одиниць танків. Це викликає занепокоєння, що така кількість озброєння не зможе вплинути на перебіг бойових дій.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його міністри під час Мюнхенської безпекової конференції спробують переконати партнерів передати понад 80 танків Leopard 2, які мають скласти основу європейського внеску.

Водночас він сказав, що ефект від танків може бути радше символічним, ніж стратегічним проривом. Політик додав, що частина танків, найімовірніше, виявиться старішими і менш універсальними.

Нагадаємо, 19 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін планує поставити танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня. За його словами, після прибуття першої партії важких танків в Україну продовжиться "стійке постачання" протягом квітня. Міністр також зазначив, що якщо скласти німецькі танки, танки Abrams із США і танки Challenger із Великобританії, це і так "дуже багато" для протистояння РФ.

15 лютого ЗМІ повідомляли, що Данія та Нідерланди вийшли з "танкової коаліції" для України. За інформацією журналістів, Копенгаген уже не збирається передавати Києву 44 танки сучасної модифікації.