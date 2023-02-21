Наберут 100-1500 тысяч человек: в Беларуси хотят сформировать народное ополчение, — Минобороны РБ

Виктор Хренин заявил, что задачей народного ополчения станет защита своей местности и обеспечение правопорядка совместно с милицией в военное время.

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Во время заседания Совета безопасности Беларуси 20 февраля, которое созвал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Во время заседания был рассмотрен проект закона "О народном ополчении". Так, численность народного ополчения может составить 100-150 тысяч человек, возможно, больше. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, пишет государственное белорусское издание БЕЛТА.

По словам Хренина, задачей народного ополчения станет защита своей местности и обеспечение правопорядка совместно с милицией. Проект закона "О народном ополчении" был разработан Министерством обороны совместно с Министерством внутренних дел Беларуси.

Хренин также отметил, что Беларуси необходимы дополнительные условия для поддержания правопорядка в период военного положения. Особенно в сельской местности. Также Минобороны хочет дать возможность белорусам дать возможность участвовать в обороне страны.

Как пишет издание, в законопроекте предусмотрено, что состав, количество, задачи народного ополчения будут определять органы местной власти. Добровольцев будут размещать по месту жительства.

Хренин также заявил, что состав народного ополчения, все списки будут определены уже сейчас.

"В целом, считаю, что народное ополчение, которое мы создаем, дополнит и повысит возможность той же территориальной обороны", — отметил Хренин.

Он также заявил, что в Беларуси выстроена "эффективная система обороны" государства, в основе которой Вооруженные силы. Народное ополчение будет состоять исключительно из добровольцев. Им будет руководить губернатор и другие представители местных властей.

В материале сказано, что основу законопроекта на заседании Совбеза одобрили, однако Лукашенко поручил снова обсудить и доработать документ.

Ранее Фокус писал, что Зеленский ответил на угрозу Лукашенко вступить в войну. Президент Украины отреагировал на слова лидера Беларуси о том, что он готов воевать вместе с россиянами. По мнению Владимира Зеленского, было бы ошибкой позволить России использовать Беларусь в качестве плацдарма для наступления.

Также напомним, что Лукашенко пригрозил Украине сухопутным вторжением армии Беларуси и ВС РФ. Официальный Минск, по словам политика, готов к новой фазе войны при условии, если на белорусские территории зайдут иностранные солдаты.