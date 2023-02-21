У РФ нет резервов для изменения хода войны: аналитики ISW оценили потенциал ВСУ в 2023 году

По словам аналитиков, у российских сил есть большие проблемы со сплоченностью подразделений, так как командование пытается внедрить формирования так называемых "ЛДНР" в ряды ВС РФ.

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Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что Россия сосредоточила свои силы в Луганской и Донецкой областях и частично в Запорожской области. Он подтвердил оценку аналитиков о том, что у РФ нет боеготовых резервов, которые можно было бы развернуть и начать масштабное наступление.

Кроме того, аналитики заявили, что у РФ есть большие проблемы со сплоченностью подразделений.

"Российские силы пострадали от своих собственных недостатков в сплоченности подразделений и, вероятно, столкнутся с большей напряженностью в отношениях с прокси-ополченцами, которые не были обучены в соответствии с профессиональными стандартами", — сказано в отчете.

Эксперты отметили, что силы так называемых "ДНР" и "ЛНР" пытаются обеспечить выход РФ на границы Луганской и Донецкой областей. Боевиков, которые на протяжении 9 лет пользовались большей независимостью, теперь пытаются внедрить в ВС РФ.

"Российское военное командование может признать, что у России нет боеспособности выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей в краткосрочной перспективе, и, вероятно, попытается поторопиться с некоторыми запланированными реформами", — сказано в отчете.

Также аналитики заявили, что российское военное командование может быть введено в заблуждение относительно своей способности быстро и беспрепятственно выполнять задачи по подготовке своих сил для наступления.

Ранее в ЦСК заявили, что Россия запустила кампанию по срыву мобилизации в Украине. По информации специалистов, в рамках кампании используются фейки с ложной интерпретацией визуальных материалов. Также к ней подключают псевдоэкспертов, которые распространяют в соцсетях слухи о незаконности мобилизации в Украине.

Также Фокус писал, что ВС РФ атаковали Херсон зажигательными зарядами. Зажигательные заряды, которыми оккупанты атаковали недавно освобожденный ВСУ город, падали прямо на крыши многоэтажных домов.