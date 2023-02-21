РФ не має резервів для зміни ходу війни: аналітики ISW оцінили потенціал ЗСУ в 2023 році

За словами аналітиків, російські сили мають великі проблеми зі згуртованістю підрозділів, оскільки командування намагається інтегрувати формування так званих "ЛДНР" до лав ЗС РФ.

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Україна здатна повернути собі ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський сказав, що Росія зосередила свої сили у Луганській та Донецькій областях та частково у Запорізькій області. Він підтвердив оцінку аналітиків про те, що РФ немає боєготових резервів, які можна було б розгорнути і розпочати масштабний наступ.

Крім того, аналітики заявили, що РФ має великі проблеми зі згуртованістю підрозділів.

"Російські сили постраждали від своїх власних недоліків у згуртованості підрозділів і, ймовірно, зіткнуться з більшою напруженістю у відносинах із проксі-ополченцями, які не були навчені відповідно до професійних стандартів", — сказано у звіті.

Експерти зазначили, що сили так званих "ДНР" та "ЛНР" намагаються забезпечити вихід РФ на кордони Луганської та Донецької областей. Бойовиків, які протягом 9 років мали більшу незалежність, тепер намагаються запровадити у ЗС РФ.

"Російське військове командування може визнати, що Росія не має боєздатності вийти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей у короткостроковій перспективі, і, ймовірно, спробує поквапитися з деякими запланованими реформами", — сказано у звіті.

Також аналітики заявили, що російське військове командування може бути введене в оману щодо своєї здатності швидко та безперешкодно виконувати завдання щодо підготовки своїх сил для наступу.

Раніше в ЦСК заявили, що Росія запустила кампанію зі зриву мобілізації в Україні. За інформацією фахівців, у рамках кампанії використовуються фейки з хибною інтерпретацією візуальних матеріалів. Також до неї підключають псевдоекспертів, які поширюють у соцмережах чутки про незаконність мобілізації в Україні.

Також Фокус писав, що ЗС РФ атакували Херсон запальними зарядами. Запальні заряди, якими окупанти атакували нещодавно звільнене ЗСУ місто, падали просто на дахи багатоповерхових будинків.