Пехота добивает своих: основатель "Азова" опубликовал видео с самоликвидацией россиян (видео)

Украинские защитники попали в скопление вражеской пехоты, а уцелевшие россияне добили своих раненых "побратимов".

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Бойцы ВСУ сняли видео с поля боя. Защитники сняли, как попали во вражескую пехоту. Однако несколько окупантов выжили и помогли в ликвидации других. Видео работы аэроразведки и артиллерии 120-мм 1-го мехбата 3 ОШБр опубликовал первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.

В самом начале видео украинские бойцы показали, как попали в скопление вражеской пехоты и уничтожили 5 человек. Однако на видео также видно, как к месту попадания снаряда подходит человек, приседает возле окупантов и затем производит выстрел.

"Первый механизированный батальон 3 ОШБр уничтожает вражескую пехоту. На видео можно увидеть, как россияне, которым удалось выжить, добивают своих раненых "побратимов" на поле боя", — написал Белецкий.

Основатель полка "Азов" также пошутил, что россияне не бросают своих, а добивают их.

Напомним, 21 февраля появилось видео уничтожения оккупантов с помощью дрона. Трое русских солдат собрались вокруг лежавшего у окопа раненого сослуживца. Затем один из армейцев поднял автомат и начал стрелять, вероятно, в украинский беспилотник. Однако дрон сбросил гранату, взрывом от которой задело всех четырех захватчиков, включая уже раненого.

Также 21 февраля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты перебросили часть своих подразделений из Мариуполя в район Угледара. Он заявил, что командование отдало захватчикам приказ продолжить наступление на этом направлении и оккупировать город.