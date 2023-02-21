Піхота добиває своїх: засновник "Азова" опублікував відео з самоліквідацією росіян (відео)

Українські захисники поцілили в скупчення ворожої піхоти, а вцілілі росіяни добили своїх поранених "побратимів".

Related video

Бійці ЗСУ зняли відео з поля бою. Захисники зафільмували, як поцілили у ворожу піхоту. Однак кілька окупантів вижили та допомогли в ліквідації інших. Відео роботи аеророзвідки та артилерії 120-мм 1-го мехбату 3 ОШБр опублікував перший командир та засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

На самому початку відео українські бійці показали, як поцілили у скупчення ворожої піхоти та знищили 5 осіб. Однак на відео також видно, як до місця влучання снаряда підходить людина, присідає біля окупантів та потім здійснює постріл.

"Перший механізований батальйон 3 ОШБр знищує ворожу піхоту. На відео можна побачити, як росіяни, яким пощастило вижити, добивають своїх поранених "побратимів" на полі бою", — написав Білецький.

Засновник полку "Азов" також пожартував, що росіяни не кидають своїх, а добивають їх.

Нагадаємо, 21 лютого з’явилось відео знищення окупантів за допомогою дрона. Троє російських солдатів зібралися навколо пораненого товариша по службі, що лежав біля окопа. Потім один з армійців підняв автомат і почав стріляти ймовірно в український безпілотник. Однак дрон скинув гранату, вибухом від якої зачепило усіх чотирьох загарбників, включно з вже пораненим.

Також 21 лютого радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти перекинули частину своїх підрозділів з Маріуполя до району Вугледару. Він заявив, що командування віддало загарбникам наказ продовжити наступ на цьому напрямку та окупувати місто.