В Варшаве состоялся саммит Бухарестской девятки: что обсуждали участники (фото)

Участники саммита Бухарестской девятки обсудили угрозы со стороны России, поддержку Украины, а также укрепление восточного фланга НАТО.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 22 февраля в Варшаве принимает участие в работе саммита "Бухарестской девятки" вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает "Голос Америки".

Во время своего выступления на саммите американский президент отметил, что США привержены защите каждого дюйма территории НАТО.

Кроме того, американский президент сказал, что страны Запада продолжат оказывать Украине военную поддержку, чтобы она могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

"Мы предоставили Украине критически важные системы безопасности, важную поддержку буквально для миллионов беженцев. Мы помогли украинцам получить доступ к основным услугам. И вместе мы будем продолжать постоянную поддержку Украины, защищающую свою свободу", — сказал президент США.

Байден заявил, что на кону стоит не только судьба Украины, но и идея свободы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления отметил, что Россия уже не первый раз нападает на другие государства.

"Мы видели российскую агрессию на протяжении многих лет: Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году. Мы не можем позволить РФ продолжать подрывать европейскую безопасность. Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии", — сказал Столтенберг, и добавил, что страны Запада должны дать Украине все, что ей будет нужно для победы в войне.

[ + – ] Саммит Бухарестской девятки [ + – ] Саммит Бухарестской девятки [ + – ] Саммит Бухарестской девятки [ + – ] Саммит Бухарестской девятки [ + – ] Саммит Бухарестской девятки

Во время выступления президент Словакии Зузана Чапутова отметила, что присутствие президента США является доказательством единства Альянса.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что блок НАТО стал крепким, как никогда. "Мы должны быть решительны в сдерживании дальнейшей российской агрессии", – отметил он.

Напомним, что в "Бухарестскую девятку" входят страны, расположенные на восточном фланге НАТО: Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Словакия.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США поставляют Украине системы для создания бомб дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Речь идет о Jdam-ER.

Также напомним, что генерал США регулярно общается с главой Генштаба РФ. В Объединенном комитете начальников штабов утверждают, что в ходе таких бесед стороны представляют свою точку зрения того, что происходит на фронте.