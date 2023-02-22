У Варшаві відбувся саміт Бухарестської дев'ятки: що обговорювали учасники (фото)

Учасники саміту Бухарестської дев'ятки обговорили погрози з боку Росії, підтримку України, а також зміцнення східного флангу НАТО.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден у середу, 22 лютого, у Варшаві бере участь у роботі саміту "Бухарестської дев'ятки" разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє "Голос Америки".

Під час свого виступу на саміті американський президент зазначив, що США віддані захисту кожного дюйма території НАТО.

Крім того, американський президент сказав, що країни Заходу продовжать надавати Україні військову підтримку, щоб вона могла захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

"Ми надали Україні критично важливі системи безпеки, важливу підтримку буквально для мільйонів біженців. Ми допомогли українцям отримати доступ до основних послуг. І разом ми продовжуватимемо постійну підтримку України, яка захищатиме свою свободу", — сказав президент США.

Байден заявив, що на кону стоїть не лише доля України, а й ідея свободи.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу зазначив, що Росія вже не вперше нападає на інші держави.

"Ми бачили російську агресію протягом багатьох років: Грузія у 2008 році, Крим і Донбас у 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення в Україну в минулому році. Ми не можемо дозволити РФ продовжувати підривати європейську безпеку. Ми маємо розірвати порочне коло російської агресії", — сказав Столтенберг, і додав, що країни Заходу мають дати Україні все, що їй потрібне для перемоги у війні.

[ + – ] Саміт Бухарестської дев'ятки [ + – ] Саміт Бухарестської дев'ятки [ + – ] Саміт Бухарестської дев'ятки [ + – ] Саміт Бухарестської дев'ятки [ + – ] Саміт Бухарестської дев'ятки

Під час виступу президентка Словаччини Зузана Чапутова наголосила, що присутність президента США є доказом єдності Альянсу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що блок НАТО став міцним, як ніколи. "Ми маємо бути рішучими у стримуванні подальшої російської агресії", — зазначив він.

Нагадаємо, що до "Бухарестської дев'ятки" входять країни, розташовані на східному фланзі НАТО: Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Словаччина.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомило, що США постачають Україні системи для створення бомб далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва Boeing. Йдеться про Jdam-ER.

Також нагадаємо, що генерал США регулярно спілкується з головою Генштабу РФ. В Об'єднаному комітеті начальників штабів стверджують, що під час таких розмов сторони представляють свою думку того, що відбувається на фронті.