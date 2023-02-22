Годовщина войны: где в Украине больше всего объявляли воздушную тревогу (инфографика)

Согласно данным исследователей, больше всего тревоги объявлялись в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. А меньше всего во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Related video

Луганская область, полуостров Крым стали лидерами по продолжительности тревоги, а Харьковская и Донецкая область лидируют по количеству объявленных воздушных тревог. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала UA War Infographics.

Так, по данным канала в Луганской области тревога раздается уже более 327 дней, а в Крыму тревога продолжается с 11 декабря 2022 года — и отбоя до сих пор нет, таким образом она длится более 74 дней.

По количеству объявленных тревог лидирует Харьковская область, где она раздавалась более 1778 раз. На втором месте оказалась Донецкая область, здесь тревогу объявляли 1521 раз.

Меньше всего длительность и количество тревог было во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. На Львовщине тревога объявлялась 282 раза, а ее общая длительность составляет более 13 суток. В Черновицкой области людей оповещали об опасности 250 раз, а общая длительность тревог составляет более 12 суток. На Закарпатье тревога также звучала 250 раз, но ее общая продолжительность самая короткая по стране — 11 суток и 17 часов.

В столице Украины воздушная тревога объявлялась 676 раз, а ее общая продолжительность была более 30 дней.

[ + – ] Инфографика воздушных тревог в Украине Фото: UA War Infographics

Ранее сообщалось, что опрос социологической группы "Рейтинг" показал, как изменилась жизнь украинцев во время войны.

Также мы рассказывали, в каких сферах работодатели даже в условиях войны предлагают украинцам достаточно щедрые зарплаты.