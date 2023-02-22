Річниця війни: де в Україні найбільше оголошували повітряну тривогу (інфографіка)

За даними дослідників, найбільше тривоги оголошувалися у Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. А найменше у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

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Луганська область, півострів Крим стали лідерами тривалості тривоги, а Харківська та Донецька область лідирують за кількістю оголошених повітряних тривог. Про це свідчать дані Telegram-каналу UA War Infographics.

Так, за даними каналу в Луганській області, тривога лунає вже понад 327 днів, а в Криму тривога триває з 11 грудня 2022 року — і відбою досі немає, так вона триває понад 74 дні.

За кількістю оголошених тривог лідирує Харківська область, де вона лунала понад 1 778 разів. На другому місці опинилася Донецька область, тут тривогу оголошували 1 521 раз.

Найменші тривалість і кількість тривог були у Львівській, Чернівецькій і Закарпатській областях. На Львівщині тривога оголошувалась 282 рази, а її загальна тривалість становить понад 13 діб. У Чернівецькій області людей сповіщали про небезпеку 250 разів, а загальна тривалість тривог становить понад 12 діб. На Закарпатті тривога також звучала 250 разів, але її загальна тривалість найкоротшою у країні — 11 діб і 17 годин.

У столиці України повітряна тривога оголошувалась 676 разів, а її загальна тривалість була понад 30 днів.

[ + – ] Інфографіка повітряних тривог в Україні Фото: UA War Infographics

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