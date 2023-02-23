Крейсер "Москва" и деоккупация территорий: в Минобороны назвали главные успехи ВСУ за год

Первой серьезной победой украинской армии, по словам замминистра Анны Маляр, стала успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова. Отдельно в Минобороны поблагодарили силы ПВО за защиту неба от российских атак.

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В Министерстве обороны Украины назвали десять главных побед Вооруженных сил Украины за последний год противостояния с российскими оккупантами. О них рассказала замминистра обороны Анна Маляр во время брифинга.

Последний год был самым сложным за все время украинской независимости, однако ВСУ продолжают бороться за свободу от "русского мира" и принесли немало побед.

Первым успехом с 24 февраля стала успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова, которые удалось удержать от российской оккупации.

Второй победой, как отметила Анна Маляр, стало массовое сопротивление мирных жителей на территориях, которые временно захватили российские войска.

Третий успешный момент — полная деоккупация северных областей Украины. Российским оккупантам пришлось скоропостижно покинуть Киевскую, Черниговскую и Сумскую области из-за высоких потерь.

Далее было уничтожение флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" и освобождение острова Змеиный, который стал символом несокрушимости.

"Наша шестая победа — уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе. Седьмая победа — изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре-октябре", — говорит Анна Маляр.

Не забыли в Минобороны поблагодарить силы противовоздушной обороны, которые ежедневно защищают Украину от массовых атак РФ с воздуха. Десятой, но не последней победой ВСУ стало сдерживание наступления российских захватчиков на восточном направлении.

Напомним, 23 февраля в ОК "Север" сообщили, что возле границы с Украиной зафиксировано движение колонны ВС РФ. По данным командования, оккупанты готовят провокации к годовщине полномасштабного наступления, чтобы обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности.

23 февраля глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предупредил, что российская армия планирует нанести "небольшой ракетный удар" по Украине к годовщине полномасштабного вторжения.