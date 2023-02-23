Крейсер "Москва" та деокупація територій: у Міноборони назвали головні успіхи ЗСУ за рік

Першою серйозною перемогою української армії, за словами заступниці міністра Ганни Маляр, стала успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова. Окремо в Міноборони подякували силам ППО за захист неба від російських атак.

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У Міністерстві оборони України назвали десять головних перемог Збройних сил України за останній рік протистояння із російськими окупантами. Про них розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу.

Останній рік був найскладнішим за весь час української незалежності, проте ЗСУ продовжують боротися за свободу від "російського миру" та принесли чимало перемог.

Першим успіхом з 24 лютого стала успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова, які вдалося утримати від російської окупації.

Другою перемогою, як зазначила Ганна Маляр, став масовий опір мирних жителів на теренах, які тимчасово захопили російські війська.

Третій успішний момент – повна деокупація північних областей України. Російським окупантам довелося раптово покинути Київську, Чернігівську та Сумську області через високі втрати.

Далі було знищення флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" та звільнення острова Зміїний, який став символом незламності.

"Наша шоста перемога – знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні. Сьома перемога – вигнання російських окупантів з Харківської області у вересні-жовтні. Вигнання російських окупантів з Херсонської області у вересні" — Маляр.

Не забули в Міноборони подякувати силам протиповітряної оборони, які щодня захищають Україну від масових атак РФ з повітря. Десятою, але не останньою перемогою ЗСУ стало стримування наступу російських загарбників на східному напрямку.

Нагадаємо, 23 лютого в ОК "Північ" повідомили, що біля кордону з Україною зафіксовано рух колони ЗС РФ. За даними командування, окупанти готують провокації до річниці повномасштабного наступу, щоб звинуватити ЗСУ в порушенні територіальної цілісності.

23 лютого голова української військової розвідки Кирило Буданов попередив, що російська армія планує завдати "невеликого ракетного удару" по Україні до річниці повномасштабного вторгнення.