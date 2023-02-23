"Будут переть со всех сторон": большое наступление ВС РФ может помочь Украине, — генерал

Дмитрий Марченко, который был ответственен за оборону Николаева, вспомнил первые дни полномасштабной войны, когда оккупанты наступали целыми колоннами. Сейчас, как отметил военный, украинцев ждет повторение ситуации.

Related video

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который управлял обороной города Николаев, рассказал о масштабном наступлении российских оккупантов в ближайшее время. Своим мнением на этот счет он поделился в новом интервью для "НикВести".

Военный считает, что российское военное командование давно готовит новый этап наступления на украинские территории, которое будет идти сразу с нескольких направлений, но окажется провальным. Это сыграет только на руку Украине и обеспечит нашу победу.

"Это мое личное мнение. Я надеюсь, что оно (наступление, — ред.) будет. Не нужно этого пугаться, это очень хорошо, если оно будет. Вы должны понимать, что есть правила войны. Нам, допустим, чтобы подорвать их с мест, где они заняли оборону, нужно иметь в три раза больше личного состава техники. У нас нет этих ресурсов. Поэтому когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать", — сказал Дмитрий Марченко.

Во время интервью военный вспомнил о первых днях полномасштабной войны, когда украинским военным удавалось успешно справляться с колоннами россиян, брать пленных и даже отбирать технику.

После этого враг немного успокоился, а украинским военным удалось подготовиться хорошо к следующим атакам. Сейчас ситуация повторяется, и РФ попробует атаковать Украину с разных направлений.

"Однозначно оно будет не только на востоке. Чтобы немного разбавить наши силы, чтобы мы не могли их сконцентрировать именно на востоке Украины. Они будут переть со всех сторон. Скорее всего это будет так, как они делали в начале. Но у них также заканчиваются ресурсы как человеческие, так и технические. Им будет это тяжело сделать", – добавил генерал-майор.

Напомним, 23 февраля в Генштабе ВСУ рассказали, что под Угледаром оккупанты отказываются идти в наступление. Причиной тому стали огромные потери, которые враг несет на этом направлении.

22 февраля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что наступление россиян на этом направлении не достигло своего пика. Агрессоры накапливают технику и ресурсы на Сватовском направлении.