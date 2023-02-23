"Пертимуть із усіх боків": великий наступ ЗС РФ може допомогти Україні, — генерал

Дмитро Марченко, відповідальний за оборону Миколаєва, згадав перші дні повномасштабної війни, коли окупанти наступали цілими колонами. Зараз, як зазначив військовий, на українців чекає повторення ситуації.

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Генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною міста Миколаїв, розповів про масштабний наступ російських окупантів найближчим часом. Своєю думкою щодо цього він поділився в новому інтерв'ю для "НикВести".

Військовий вважає, що російське військове командування давно готує новий етап наступу на українські території, що йтиме одразу на кількох напрямків, але виявиться провальним. Це зіграє лише на руку Україні та забезпечить нашу перемогу.

"Це моя особиста думка. Я сподіваюся, що він (наступ, — ред.) буде. Не треба цього лякатися, це дуже добре, якщо він буде. Ви повинні розуміти, що є правила війни. Нам, припустімо, щоб підірвати їх із місць, де вони зайняли оборону, потрібно мати втричі більше особового складу техніки. У нас немає цих ресурсів. Тому коли вони йдуть у наступ і ми організовуємо контрнаступ, ми зрівнюємо наші сили, і нам так легше воювати з ними", — сказав Дмитро Марченко.

Під час інтерв'ю військовий пригадав перші дні повномасштабної війни, коли українським військовим вдавалося успішно справлятися з колонами росіян, брати полонених і навіть відбирати техніку.

Після цього ворог трохи заспокоївся, а українським військовим вдалося добре підготуватися до наступних атак. Наразі ситуація повторюється, і РФ спробує атакувати Україну з різних напрямків.

"Однозначно, він буде не лише на сході. Щоб трохи розбавити наші сили, щоб ми не могли їх сконцентрувати саме на сході України. Вони пертимуть із усіх боків. Найімовірніше, це буде так, як вони робили на початку. Але в них також закінчуються ресурси як людські, так і технічні. Їм це важко зробити", — додав генерал-майор.

Нагадаємо, 23 лютого в Генштабі ЗСУ розповіли, що під Вугледаром окупанти відмовляються йти в наступ. Причиною стали величезні втрати, яких ворог зазнає на цьому напрямі.

22 лютого голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що наступ росіян на цьому напрямі не досяг свого піку. Агресори накопичують техніку та ресурси на Сватівському напрямку.