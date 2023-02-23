ВСУ разбили россиян в Луганской области, те вывозят школьное оборудование из Луганска, — ОВА (видео)

ВС РФ были вынуждены отойти после потерь техники и личного состава, рассказал глава обладминистрации Гайдай. Направления, которые враг раньше считал легкими, теперь усиливают кадровыми военными и дополнительным вооружением.

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Оккупанты в Луганской области потеряли технику и личный состав, поэтому вынужденно отошли. В самом Луганске, кроме раненых захватчиков, вывозят школьное оборудование. Враг деморализован. Об этом 23 февраля сообщил в эфире телеканала "Прямой" глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На сегодняшний день ситуация на Луганских направлениях более-менее стабильная и контролируемая полностью, на 100%", — заверил глава Луганской ОВА.

Гайдай рассказал, что несколько дней назад оккупанты пытались наступать и были разбиты украинскими защитниками. Из-за потерь личного состава и техники россияне были вынуждены отойти.

По его словам, враг усиливает свои группировки на направлении, которое ранее считало "слабым" — Кременском. Россия теперь отправляет в Луганскую область кадровых военных и заметно больше техники.

"Трудно было 2 дня назад, когда они поперли так действительно мощно. Но кучу техники им уничтожили, кучу 200-х, 300-х сделали — вот сегодня тишина и покой", — заявил Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что обсуждал затишье со стороны оккупантов с бойцами ВСУ. По его мнению, россияне "что-то готовят". Однако защитники уверены, что позиции удержат, хоть это и будет тяжело.

"В ближайшие дни будем получать информацию о Луганской бавовне", — анонсировал Гайдай.

Также он рассказал, что во время наступления ВСУ в Харьковской области оккупанты в Луганской области также убегали. Однако впоследствии начали возвращаться. В настоящее время они остаются в городах, но деморализованы отсутствием обещанных скорых побед. Взять Киев за 2-3 недели невозможно, и захватчики это уже понимают.

"Более того, в Луганске упаковывают грузовики, вывозят даже из некоторых школ оборудования. Что еще вывозят — непонятно, потому что параллельно едут грузовики с 200-ми и где-то там едут машины, наполненные оборудованием из школ или других каких-то заведений", — сообщил глава Луганской ОВА.

Гайдай объяснил журналистам, что речь идет об обычном школьном оборудовании. Его эти действия россиян не удивляют.

Он прокомментировал также проблемы со связью в Луганской области. Рассказал, что вдоль линии фронта во многих населенных пунктах нет мобильной связи. Однако люди находят возможность выходить на связь: куда-то едут или знают деревья, где она хоть немного ловит. В последнее время ситуация со связью ухудшилась.

"С мобильным интернетом действительно огромная проблема. И все труднее и труднее людям выходить на связь с теми, кто на территории Украины — с родными, с близкими. И я это даже вижу, потому что гораздо меньше сообщений стало приходить в личные от тех людей, которые остались там, на оккупированной временно территории Луганской области", — поделился Гайдай.

Напомним, 22 февраля Сергей Гайдай рассказал детали наступления россиян в Луганской области. По его словам, захватчики пытались наступать на Кременском направлении, однако украинские защитники удержали позиции и уничтожили часть вражеской техники. По мнению главы Луганской ОВА, российское наступление еще не достигло своего пика.

Ранее, 19 февраля, Институт изучения войн отчитывался, что оккупанты не имеют достаточно ресурсов для наступления в Луганской области. По мнению аналитиков, даже отправка нескольких восстановленных механизированных частей из резерва в Луганскую область кардинально ход наступления там России изменить не сможет. Аналитики считают, что наступление захватчиков будет продолжаться еще некоторое время, однако успехов на фронте им не принесет.